Российские биатлонисты Саид Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков победили в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в германском Рупольдинге.
Результат победителей составил 1 час 11 минут 6,1 секунды без штрафных кругов и с четырьмя дополнительными патронами. Второе место заняла сборная Германии (отставание 7 секунд; 0 штрафных кругов + 2 дополнительных патрона), третье - биатлонисты из Белоруссии (+23,0; 0+6), передает ТАСС.
В последний раз мужская сборная России одерживала победу в эстафете на этапе Кубка мира в германском Оберхофе 13 января 2019 года. Белорусские спортсмены впервые с января 2006 года заняли место на пьедестале в эстафете на этапе Кубка мира. Тогда на этапе в Оберхофе в составе белорусской команды бежали Алексей Айдаров, Сергей Новиков, бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев и Олег Рыженков.
В зачете эстафет на Кубке мира мужская сборная России поднялась на второе место, имея в активе равное количество очков с командой Норвегии - по 156, но норвежцы опережают россиян за счет большего количества побед. В Кубке наций лидирует сборная Норвегии, набравшая 4 308 очков. На втором месте идут французы (4 268), на третьем - российская команда (4 227).
Этап Кубка мира в Рупольдинге завершится 16 января. tass.ru