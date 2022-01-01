Dnestr.TV

 
0

Мужская сборная России выиграла эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в Германии

Мужская сборная России выиграла эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в Германии

Российские биатлонисты Саид Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков победили в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в германском Рупольдинге.

Результат победителей составил 1 час 11 минут 6,1 секунды без штрафных кругов и с четырьмя дополнительными патронами. Второе место заняла сборная Германии (отставание 7 секунд; 0 штрафных кругов + 2 дополнительных патрона), третье - биатлонисты из Белоруссии (+23,0; 0+6), передает ТАСС.

В последний раз мужская сборная России одерживала победу в эстафете на этапе Кубка мира в германском Оберхофе 13 января 2019 года. Белорусские спортсмены впервые с января 2006 года заняли место на пьедестале в эстафете на этапе Кубка мира. Тогда на этапе в Оберхофе в составе белорусской команды бежали Алексей Айдаров, Сергей Новиков, бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев и Олег Рыженков.

В зачете эстафет на Кубке мира мужская сборная России поднялась на второе место, имея в активе равное количество очков с командой Норвегии - по 156, но норвежцы опережают россиян за счет большего количества побед. В Кубке наций лидирует сборная Норвегии, набравшая 4 308 очков. На втором месте идут французы (4 268), на третьем - российская команда (4 227).

Этап Кубка мира в Рупольдинге завершится 16 января.
tass.ru
  • Сегодня, 18:27
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года
  • Закрытие спортивного фестиваля, посвященного Легенде бе ...
  • Поступили сообщения о «заминированных» гимназии в Бенде ...
  • Радио Интер FM разыгрывает «экскурсию» в элитную новост ...
  • Кому положена доплата к российской пенсии в 2022 году
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • Более половины экспорта с левого берега Днестра поступа ...
  • Еще одна новогодняя история
  • Определена величина минимального размера оплаты труда н ...
  • Оперштаб: Загруженность инфекционных госпиталей на сего ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Размер прожиточного минимума за ноябрь 2021 года
  • Закрытие спортивного фестиваля, посвященного Легенде бе ...
  • Поступили сообщения о «заминированных» гимназии в Бенде ...
  • Радио Интер FM разыгрывает «экскурсию» в элитную новост ...
  • Кому положена доплата к российской пенсии в 2022 году
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • Более половины экспорта с левого берега Днестра поступа ...
  • Еще одна новогодняя история
  • Определена величина минимального размера оплаты труда н ...
  • Оперштаб: Загруженность инфекционных госпиталей на сего ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна