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«Шериф» усилился бразильским нападающим

«Шериф» усилился бразильским нападающим

Новым игроком ФК «Шериф» стал бразильский нападающий, Жозе Витор Родригес Да Силва Дос Сантос. Игрок прошел медицинское обследование и подписал с клубом трудовое соглашение. Об этом сообщает официальный сайт тираспольского клуба.

Витор Пернамбуко родился 28 апреля 1998 года в бразильском городке Илья- ди - Итамарака. Юношескую карьеру провел в ФК «Португеза», с который заключил и первый профессиональный контракт, откуда перешел в «Жагуариуна». В Европе появился в 2019 году, подписав контракт с представителем Высшего Дивизиона Украины – ФК «Львов». Полгода провел в стане самого титулованного клуба Грузии, «Динамо» Тбилиси. Последний сезон выступал за норвежский «Бодё/Глимт».

В квалификационных матчах Еврокубков провел 4 матча, в которых забил один мяч.
fc-sheriff.com
Фото: t.me/tsvtiraspol
  • Сегодня, 18:38
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