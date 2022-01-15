Новым игроком ФК «Шериф» стал бразильский нападающий, Жозе Витор Родригес Да Силва Дос Сантос. Игрок прошел медицинское обследование и подписал с клубом трудовое соглашение. Об этом сообщает официальный сайт тираспольского клуба.
Витор Пернамбуко родился 28 апреля 1998 года в бразильском городке Илья- ди - Итамарака. Юношескую карьеру провел в ФК «Португеза», с который заключил и первый профессиональный контракт, откуда перешел в «Жагуариуна». В Европе появился в 2019 году, подписав контракт с представителем Высшего Дивизиона Украины – ФК «Львов». Полгода провел в стане самого титулованного клуба Грузии, «Динамо» Тбилиси. Последний сезон выступал за норвежский «Бодё/Глимт».
В квалификационных матчах Еврокубков провел 4 матча, в которых забил один мяч. fc-sheriff.com Фото: t.me/tsvtiraspol