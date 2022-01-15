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Названо число жертв беспорядков в Казахстане

Названо число жертв беспорядков в Казахстане

Во время беспорядков в Казахстане погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков республики, сообщил начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Серик Шалабаев.

"В морги доставлены 225 погибших , в их числе 19 полицейских и военнослужащих", — сказал он на пресс-конференции.

Как пояснила журналистам директор департамента по связям с общественностью Министерства здравоохранения Асель Артакшинова, из 225 погибших 175 человек умерли в медицинских учреждениях, сообщает ria.ru.

"Установлено 4578 потерпевших, из них 4353 ранены, в том числе 3393 сотрудника силовых ведомств", — добавил Шалабаев.

В первые дни 2022 года в Казахстане протесты из-за роста цен на топливо переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, начались столкновения с силовиками и мародерство, есть жертвы и пострадавшие с обеих сторон. На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо. Он назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.

Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок. В четверг, 13 января, объявили об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.
ria.ru
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