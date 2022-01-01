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В каких странах проживает больше мигрантов из Молдовы

В каких странах проживает больше мигрантов из Молдовы

Этот процесс все больше набирает обороты. Бюро по Миграции и Убежищу РМ подготовило комплексное исследование миграционного профиля Республики Молдова за 2018-2020 годы. Авторы исследования представили данные об оценочном количестве молдавских граждан за рубежом по данным дипломатических представительств и консульских учреждений Молдовы в странах пребывания по состоянию на конец декабря 2020 года.

Итак, согласно официальным данным, большинство молдаван проживает в Российской Федерации – по официальным данным, здесь их более 217 тысяч человек, сообщает bloknot-moldova.md.

На втором месте Италия – 119,6 тысяч человек, здесь численность диаспоры уменьшилась из-за пандемии.

Зато увеличилось по сравнению с 2018 годом количество молдаван в США – до 46 661. Такая же тенденция наблюдается в Польше, Португалии, Украине, Германии и других странах.

А всего, по официальным данным, за пределами Молдовы к концу 2020 года проживало 727 510 граждан Молдовы.

И население страны продолжает сокращаться, причем за счет молодых людей. По оценкам экспертов, к 2025 году число молодых людей в Молдове может сократиться почти в два раза по сравнению с 2010 годом. Причины – спад рождаемости в девяностых и нулевых годах и миграция молодежи за рубеж. Согласно представленным экспертом данным, в 2010 году в Молдове было 423,6 тыс. молодых людей 19-24 лет. К 2025 году, по прогнозам Ионицэ, их численность сократится в два раза и составит 222,6 тыс. человек или пять процентов населения.

- Из 234,5 тыс. молодых людей 19-24 лет только 146,5 тысяч находятся в Молдове, остальные 88 тыс. уехали за границу. Ежегодно за рубеж уезжают 4,5 тыс. молодых людей, - подчеркнул эксперт.

Согласно его прогнозу, к 2025 году из 222,6 тыс. молодых людей Молдовы за границей будут находиться свыше 97 тыс. человек.

В каких странах проживает больше мигрантов из Молдовы
bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 19:59
  • DTV
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