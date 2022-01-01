Федеральный суд Австралии отклонил прошение Новака Джоковича оценить законность аннулирования визы. Решение об отмене визы принял министр иммиграции Алекс Хоук. Дело рассматривала судебная коллегия из трех человек.
Главный судья Джеймс Оллсоп постановил отклонить ходатайство Джоковича и взыскать с него денежную сумму за судебные издержки. Новаку не удалость получить австралийскую визу, и в ближайшее время он будет депортирован, сообщает журналист Бен Ротенберг в твиттере. Также теперь Новаку на три года закроют въезд в Австралии. Australian Open – главный турнир в карьере серба, здесь он выиграл 9 из своих 20 мэйджоров, сообщает eurosport.ru.
Несмотря на то, что Джокович отказывается вакцинироваться, что является обязательным условием для участия в соревнованиях в Австралии, организаторы турнира подтвердили, что сербскому теннисисту предоставили освобождение по медицинским показаниям на основании решения независимых экспертов. Причины медотвода организаторы не назвали.
Однако по приезде в Мельбурн Джоковича задержали на паспортном контроле. Австралийские власти заявили, что Джокович получил тип визы, который не распространяется на получивших медицинский отвод невакцинированных граждан.
Джоковичу удалось обжаловать решение австралийских властей аннулировать визу спортсмена.
Однако затем выяснилось, что Джокович не указал в декларации при въезде в Австралию, что за 14 дней до приезда побывал в Испании.
Позже у Джоковича обнаружили коронавирус.
Власти Австралии повторно аннулировали визу теннисиста и запретили ему въезд в страну на три года.
Следует отметить, что открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 17 по 30 января.
К участию в чемпионату допускают лишь полностью вакцинированных спортсменов, а также тех, кто переболел коронавирусом за последние шесть месяцев.