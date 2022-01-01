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Обстановка нагнетается : Эстония готова разместить силы НАТО, Песков ответил на заявление Нуланд о 18 сценариях

Обстановка нагнетается : Эстония готова разместить силы НАТО, Песков ответил на заявление Нуланд о 18 сценариях

Канцлер Минобороны Эстонии Кущи Сальм заявил о готовности разместить в стране силы быстрого реагирования НАТО в количестве пяти тысяч солдат. Его слова 17 января, цитирует ERR.

"Мы четко видим, что в плане политики сдерживания Балтийский регион следует укрепить. Есть четкие планы, как это сделать в случае необходимости... В Эстонии все готово на случай прибытия сил быстрого реагирования НАТО численностью до пяти тысяч человек", - сказал он.

По словам канцлера, в городе Тапа есть территория для принятия военных, где, в частности, можно складировать оборудование, оружие и раздавать его подразделениям, пишет korrespondent

Он отметил, что даже если солдатам не хватит мест в казармах, их можно будет разместить в палатках, а если солдаты на длительное время оставаться в стране, то для них будут построены и казармы.

В Кремле уже отреагировали на это известие, назвав его "нагнетением напряженности".

"Что касается просьбы Эстонии о размещении дополнительных военных контингентов у себя на территории - это есть доказательство обоснованности нашей обеспокоенности и доказательство того, что не мы являемся причиной нагнетания напряженности", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Ранее в НАТО заявили, что никогда не выведут свои силы из стран, которые получили членство в Альянсе с 1997 года, как того требует Россия.

Песков ответил на заявление Нуланд о 18 сценариях

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, у Москвы меньше сценариев, чем у Вашингтона, сообщает ТАСС

"Безусловно, в контексте нынешней ситуации, конечно же, Россия думает о том, как обеспечить собственною безопасность, - сказал представитель Кремля. - Мы знаем от госпожи [заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории] Нуланд, что у США есть 18 сценариев. Мы тоже разные сценарии рассматриваем. Считаем, что на самом деле их должно быть гораздо меньше, потому что постановка вопроса предельно корректная у нас . Заданный вопрос предельно прямой и предельно конкретно сформулированный".

По его словам, в подобных вопросах не стоит задача "делать сложным то, что, может быть, настолько сложным не является". "Мы надеемся, что, как и говорилось уже нашими американскими собеседниками, на этой неделе что-то им удастся сформулировать в письменном виде", - добавил Песков.

Нуланд в интервью в британской газете Financial Times сообщила, что администрация президента США Джо Байдена подготовила 18 различных сценариев действий на случай предполагаемого на Западе "российского вторжения" на Украину.


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