Канцлер Минобороны Эстонии Кущи Сальм заявил о готовности разместить в стране силы быстрого реагирования НАТО в количестве пяти тысяч солдат. Его слова 17 января, цитирует ERR.
"Мы четко видим, что в плане политики сдерживания Балтийский регион следует укрепить. Есть четкие планы, как это сделать в случае необходимости... В Эстонии все готово на случай прибытия сил быстрого реагирования НАТО численностью до пяти тысяч человек", - сказал он.
По словам канцлера, в городе Тапа есть территория для принятия военных, где, в частности, можно складировать оборудование, оружие и раздавать его подразделениям, пишет korrespondent
Он отметил, что даже если солдатам не хватит мест в казармах, их можно будет разместить в палатках, а если солдаты на длительное время оставаться в стране, то для них будут построены и казармы.
В Кремле уже отреагировали на это известие, назвав его "нагнетением напряженности".
"Что касается просьбы Эстонии о размещении дополнительных военных контингентов у себя на территории - это есть доказательство обоснованности нашей обеспокоенности и доказательство того, что не мы являемся причиной нагнетания напряженности", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
Ранее в НАТО заявили, что никогда не выведут свои силы из стран, которые получили членство в Альянсе с 1997 года, как того требует Россия.
Песков ответил на заявление Нуланд о 18 сценариях
Как отметил пресс-секретарь президента РФ, у Москвы меньше сценариев, чем у Вашингтона, сообщает ТАСС
"Безусловно, в контексте нынешней ситуации, конечно же, Россия думает о том, как обеспечить собственною безопасность, - сказал представитель Кремля. - Мы знаем от госпожи [заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории] Нуланд, что у США есть 18 сценариев. Мы тоже разные сценарии рассматриваем. Считаем, что на самом деле их должно быть гораздо меньше, потому что постановка вопроса предельно корректная у нас . Заданный вопрос предельно прямой и предельно конкретно сформулированный".
По его словам, в подобных вопросах не стоит задача "делать сложным то, что, может быть, настолько сложным не является". "Мы надеемся, что, как и говорилось уже нашими американскими собеседниками, на этой неделе что-то им удастся сформулировать в письменном виде", - добавил Песков.
Нуланд в интервью в британской газете Financial Times сообщила, что администрация президента США Джо Байдена подготовила 18 различных сценариев действий на случай предполагаемого на Западе "российского вторжения" на Украину.