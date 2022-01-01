Финский пилот выставил на продажу спорткар Ferrari F12 TDF – стоимостью около 2 млн долларов и с пробегом всего 1800 км. Лишь несколько часов понадобилось, чтобы авто купили, пишет sport.segodnya
Всего таких Феррари было выпущено 799. А у машины Кими есть свои уникальные черты. Спорткар раскрашен в стиле чемпионского болида Ferrari F2007, а на подголовниках красуются вышивки Iceman. Именно такое прозвище у Райкконена.
Кими Райкконену – 42 года. Он провел 349 Гран-при в Формуле-1 – 21 победа и 103 подиума. В 2007 году стал чемпионом мира.