Бездействие – это уже фирменный почерк Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе . Позиция ОБСЕ очень избирательна в вопросах защиты прав людей в зонах конфликтов. Особенно явно это демонстрируется на Донбассе, Приднестровье – тоже не исключение, пишет Newspmr
Такое мнение высказал директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников.
По его словам, это происходит потому, что некоторые страны-участники ОБСЕ рассматривают организацию как очередной инструмент продвижения геополитических интересов Запада на постсоветском пространстве и действуют здесь как передовой эшелон НАТО. Польша – одна из первых в списке таких стран.
С 1 января 2022 года Польша начала годичное председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, приняв его от Швеции. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау официально вступил в должность председателя ОБСЕ. Он заявил, что приоритеты организации – поиск путей мирного разрешения затянувшихся региональных конфликтов.
«Боюсь, что приднестровский вопрос не станет приоритетом для Польского председательства. Это не значит, что о нас совсем забудут, но опыт 2020 и 2021 годов свидетельствует, что никакой катастрофы от отсутствия подвижек в молдо-приднестровском диалоге ОБСЕ для себя не видит», - цитирует Шорникова журналист Newspmr
Эксперт высказал вероятность, что новое председательство будет искать проблемы там, где их нет, а насущные вопросы вроде Приднестровья оставит на самотек.
«И все же лучше пусть ОБСЕ, чем НАТО. Российские инициативы по гарантиям безопасности дают определенную надежду, что в 2022 году роль ОБСЕ в международных делах будет возрастать, в том числе за счет сокращения влияния Североатлантического альянса», - отметил директор Института социально-политических исследований и регионального развития.
В Тирасполе возлагали определенные надежды на шведское председательство в ОБСЕ, поскольку эта страна ведет весьма активную деятельность в Молдове и Приднестровье. Именно Швеция является одним из важных проводников политики ЕС в этом регионе Европы. В частности, она оказывает широкую поддержку развитию гражданского общества на обоих берегах Днестра. К тому же Швеция – один из инициаторов «Восточного партнерства».
«К сожалению, после победы на парламентских выборах в Молдове прозападной партии интерес Швеции к молдо-приднестровскому урегулированию совсем угас. Стокгольм предпочел не вмешиваться в процесс эскалации напряженности в регионе, которая творилась по инициативе Кишинева и при поддержке Киева. В целом Шведское председательство внесло свой вклад в дискредитацию ОБСЕ как эффективного посредника в переговорах», - подытожил Игорь Шорников.
Формат «5+2» считается ведущим переговорным механизмом в молдо-приднестровском урегулировании. Последний раунд переговоров в данном формате, где Молдова и Приднестровье – стороны конфликта, Россия и Украина – гаранты и посредники, ОБСЕ – посредник, а США и ЕС – наблюдатели, состоялся в 2019 году.