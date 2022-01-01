17 января состоялась церемония награждения FIFA The Best Awards. 33-летний польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски признан лучшим футболистом 2021 года. Конкурентами в борьбе за приз для поляка были Лионель Месси (ПСЖ) и Мохамед Салах ("Ливерпуль").
В голосовании приняли участие главные тренеры и капитаны сборных, журналисты, а также болельщики. Левандовски опередил на четыре балла форварда «ПСЖ» Лионеля Месси, а нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах занял третье место, сообщает Mir24
«Я очень горжусь этой наградой. Это моя вторая награда. Первая всегда будет первой, но если вы выиграли второй раз подряд, это очень много значит. Я очень счастлив и очень горжусь. Хочу сказать спасибо всем моим товарищам по команде и тренерам и спасибо всем, кто проголосовал за меня», – заявил форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовский.
Многие не были согласны с тем, что «Золотой мяч» в прошлом году достался Лионелю Месси. Ведь аргентинец провел свой далеко не самый лучший сезон, пусть и выиграл вместе со сборной Аргентины Кубок Америки. Но на его счету в минувшем году было всего 43 мяча, а форвард «Баварии» наколотил целых 69.
Впервые с 2007 года в тройку номинантов на премию ФИФА не попал Криштиану Роналду. Но без очередного трофея эта церемония награждения для португальца не прошла. Криштиану даже прибыл в Цюрих, чтобы получить специальный приз от Международной федерации футбола, которая отметила его выдающийся рекорд.
В 2021 году Роналду переписал мировое достижение по количеству голов за сборную. На данный момент результат Роналду – 115 мячей.
Впрочем, португалец не собирается останавливаться на достигнутом и до конца своей спортивной карьеры готов замахнуться и на другие рекорды.
Несмотря на то, что 5 февраля Роналду исполнится 37 лет, звезда футбола замечательно себя чувствует и планирует играть на высочайшем уровне еще четыре-пять сезонов. Здоровье ему это позволяет.
Кто получил другие награды
Лучшим вратарём признали Эдуарда Менди, а лучшим тренером — Томаса Тухеля. В минувшем сезоне оба выиграли Лигу чемпионов вместе с «Челси». Криштиану Роналду получил специальный приз за рекорд по количеству голов за сборные, а сборная Дании и её медицинский штаб удостоились награды фэйр-плей. Звание лучшей футболистки получила Алексия Путельяс из «Барселоны», лучшим женским вратарём стала Кристин Эндлер, а лучшим тренером в женском футболе признана Эмма Хейз из «Челси». Эрик Ламела получил награду Ференца Пушкаша как автор лучшего гола года.