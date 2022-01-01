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Правительство Молдовы одобрило введение режима чрезвычайного положения на 60 дней. Какие меры предполагает ЧП

Правительство Молдовы одобрило введение режима чрезвычайного положения на 60 дней. Какие меры предполагает ЧП

Правительство Молдовы одобрило в среду на заседании введение режима чрезвычайного положения на 60 дней из-за газового кризиса.

"Решение одобрено. Оно также должно быть утверждено парламентом. После этого комиссия по чрезвычайным ситуациям предпримет ряд мер для бесперебойного снабжения газом потребителей", - сказала премьер-министр республики Наталья Гаврилица на заседании, которое транслировала пресс-служба кабмина, сообщает ТАСС

Она напомнила, что накануне поступило уведомление от "Газпрома" о возможном приостановлении поставок газа в республику, если газораспределительная компания "Молдовагаз" не рассчитается за текущее потребление топлива.

Таким образом,как сообщает point.md во время чрезвычайного положения Комиссия по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова издаст положения для реализации следующих мер:

- обеспечение при необходимости рационализации потребления природного газа и других энергоресурсов;

- принятие необходимых решений для обеспечения оперативных действий по поставке природного газа, в том числе путем отступления от нормативных положений;

- принятие решений о наделении поставщиков и системных операторов полномочиями по закупке, транспортировке и распределению природного газа и других энергетических ресурсов на территории страны;

- координация деятельности средств массовой информации по: информированию населения о причинах и масштабах чрезвычайной ситуации, о принятых мерах по предупреждению опасности, ликвидации последствий этой ситуации и защите населения; ознакомление населения с правилами поведения во время чрезвычайной ситуации;

- введение особых правил пользования средствами телекоммуникации;

- создание инструментов оперативного сбора платежей с потребителей за использованный природный газ;

- установление специального режима быстрой закупки природного газа в случае необходимости;

- выделение финансовых средств для обеспечения закупки необходимых объемов природного газа в случае необходимости;

- другие необходимые действия по предупреждению, смягчению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
  • Сегодня, 15:47
  • DTV
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