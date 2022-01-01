Правительство Молдовы одобрило в среду на заседании введение режима чрезвычайного положения на 60 дней из-за газового кризиса.
"Решение одобрено. Оно также должно быть утверждено парламентом. После этого комиссия по чрезвычайным ситуациям предпримет ряд мер для бесперебойного снабжения газом потребителей", - сказала премьер-министр республики Наталья Гаврилица на заседании, которое транслировала пресс-служба кабмина, сообщает ТАСС
Она напомнила, что накануне поступило уведомление от "Газпрома" о возможном приостановлении поставок газа в республику, если газораспределительная компания "Молдовагаз" не рассчитается за текущее потребление топлива.
Таким образом,как сообщает point.md во время чрезвычайного положения Комиссия по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова издаст положения для реализации следующих мер:
- обеспечение при необходимости рационализации потребления природного газа и других энергоресурсов;
- принятие необходимых решений для обеспечения оперативных действий по поставке природного газа, в том числе путем отступления от нормативных положений;
- принятие решений о наделении поставщиков и системных операторов полномочиями по закупке, транспортировке и распределению природного газа и других энергетических ресурсов на территории страны;
- координация деятельности средств массовой информации по: информированию населения о причинах и масштабах чрезвычайной ситуации, о принятых мерах по предупреждению опасности, ликвидации последствий этой ситуации и защите населения; ознакомление населения с правилами поведения во время чрезвычайной ситуации;
- введение особых правил пользования средствами телекоммуникации;
- создание инструментов оперативного сбора платежей с потребителей за использованный природный газ;
- установление специального режима быстрой закупки природного газа в случае необходимости;
- выделение финансовых средств для обеспечения закупки необходимых объемов природного газа в случае необходимости;
- другие необходимые действия по предупреждению, смягчению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.