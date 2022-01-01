На подведении итогов присутствовал первый заместитель министра внутренних дел ПМР Андрей Барабаш. Результаты оперативно-служебной деятельности подразделения озвучил начальник УГАИ МВД ПМР Андрей Байзан.
В прошлом году было зарегистрировано 135 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 18 человек и 170 – получили травмы различной степени тяжести. Основные виды аварий: наезд на пешеходов – 52 случая, столкновение автомобилей – 35, наезд на препятствие – 18 фактов. Причинами дорожно-транспортных происшествий стали нарушение правил маневрирования, выезд на полосу встречного движения и езда под градусом.
Как передает пресс-центр МВД ПМР, в 2021 году уменьшилось количество ДТП, совершённых в состоянии опьянения: 6 против 21 в 2020-м. Снизилось и количество пьяных водителей, задержанных инспекторами ДПС. В памяти многих остались аварии, которые произошли в с. Карагаш Слободзейского района и между сёлами Роги и Гояны в Дубоссарском районе. В обоих случаях были пострадавшие и погибшие, в том числе дети. Виновники тех аварий находились за рулём в состоянии опьянения. Суд вынес им строгие наказания.01
Профилактические мероприятия, а также ужесточение ответственности для тех, кто управляет авто под воздействием наркотиков, призваны снизить число таких ДТП, а также дисциплинировать водителей.
По линии охраны общественного порядка за 12 месяцев истекшего года количество задержанных и доставленных в ОВД за различные правонарушения составило 1213 человек. Сотрудниками подразделений Госавтоинспекции за отчётный период раскрыто 215 преступлений по возбуждённым делам и 184 – по расследованным.
03Территориальными подразделениями РРЭО УГАИ МВД ПМР было зарегистрировано 25 868 транспортных средств. При этом выдано 18 726 постоянных свидетельств о регистрации транспортных средств, в том числе с правом управления.
В 2021 году водительские удостоверения выданы 15 099 гражданам. Сотрудниками ПРТС городов Тирасполь и Рыбница зарегистрировано 4879 транспортных средств, выдано 4888 нейтральных номерных знаков и 6787 свидетельств о регистрации транспортных средств. Процедуру перерегистрации прошли 573 автомобиля.
Для улучшения качества работы подразделений ГАИ планируется продолжить модернизацию материально-технической базы, усилить контроль работы личного состава по выявлению водителей в состоянии опьянения и повышению культуры поведения на дорогах всеми участниками дорожного движения. mvdpmr.org