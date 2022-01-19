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ВОЗ рекомендовала отменить ограничения на международные поездки

ВОЗ рекомендовала отменить ограничения на международные поездки

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации рекомендовал мировому сообществу отменить или ослабить ограничения на международные поездки из-за неэффективности таких мер. Об этом говорится в заявлении комитета, опубликованного на сайте ВОЗ.

Эксперты признали, что ограничения на поездки не приносят пользу и продолжают способствовать экономическому и социальному стрессу, переживаемому странами, сообщает gazeta.ru.

«Провал рестрикций на поездки, введенных после обнаружения «омикрон»-варианта в целях ограничения международного распространения «омикрона», говорит о неэффективности таких мер», — сообщается в заявлении.

ВОЗ также прокомментировали требования о ношении масок и предоставление данных тестирования на коронавирус или сертификаты вакцинации. Эксперты подчеркнули, что такие действия должны быть основаны на оценке риска и не создавать финансового бремени для путешествующих.

Ранее сообщалось, что в Великобритании отменят большинство «антикоронавирусных» мер, введенных в стране из-за распространения «омикрон»-штамма. Правительство, в частности, больше не будет требовать обязательного ношения масок в закрытых помещениях и общественном транспорте. Вскоре власти готовы отменить и режим самоизоляции.
gazeta.ru
  • Сегодня, 08:38
  • DTV
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