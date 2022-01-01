Школы в Молдове переходят на онлайн-обучение из-за роста количества подтвержденных случаев коронавируса в республике. Об этом заявила министр здравоохранения Алла Немеренко, сообщает sputnik.md.
"Учитывая опасность, предлагается перевод работы школ на онлайн, первоначально на две недели", – сказала Немеренко.
По ее словам, штамм "омикрон" поражает гораздо больше, особенно детей. "На 100 тысяч – 233 случая, учитывая, что "красный код" предполагает от 150 случаев", – отметила министр.
Она уточнила, что школьники переходят на онлайн-обучение с понедельника, 24 января.
Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью в РМ приняла новые меры в контексте пандемии коронавируса.
В частности, учитывая стремительное распространение “омикрона”, комиссия постановила:
- Перевести школы на онлайн-обучение – первоначально на 2 недели;
- Обязать граждан предъявлять ковид-сертификат при входе во все закрытые помещения, включая ТЦ и непродовольственные магазины.
- Исключение составляют: продовольственные магазины, аптеки, банки, пункты обмена валют, почтовые отделения, пункты вакцинации, вокзалы;
- Входить в торговые помещения и заведения, предоставляющие общественные услуги, можно только вдвоём, а не втроём, как было ранее;
- Заведениям общественного питания запрещено обслуживать клиентов в период с 22.00 до 7.00;
- Частные мероприятия в заведениях общественного питания запрещены.
Красный код по всей Молдове означает, что лица без вакцины, контактировавшие с заболевшим, будут также помещаться на карантин на 10 дней, с возможностью на 5 день сдать тест и выйти с карантина, пишет kp.md.
Лица с вакцинами, будут под присмотром (без карантина) и на 5 день будут сдавать тесты.
Родители, у которых есть дети до 12 лет либо дети с особенными потребностями, имеют право запросить у работодателя оплачиваемый отпуск (на время обучения онлайн). Выплаты в день- до 150 лей.