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Украине предрекли дефолт

Украине предрекли дефолт

Киев стоит фактически на пороге дефолта, заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон в комментарии для издания "Капитал", сообщает РИА Новости
По его словам, в последнее время государство привлекало внешние коммерческие заимствования по чрезвычайно высоким ставкам. Прибыльность краткосрочных и долгосрочных бумаг подскочила до неадекватных величин, утверждает Саливон.

Как считает Саливон, такая ситуация в экономике в скором времени приведет к тому, что стране перестанут давать кредит на коммерческих условиях.

Ранее бывший премьер-министр, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что Украина стала последней в Европе по уровню ВВП на душу населения. Она также раскритиковала правительство за то, что оно не проводит индексацию зарплат и пенсий на фоне растущей инфляции.
  • Сегодня, 09:27
  • DTV
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