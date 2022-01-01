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Прожиточный минимум растёт

Прожиточный минимум растёт

Министерство по социальной защите и труду сообщило о величине прожиточного минимума в Приднестровской Молдавской Республике за предыдущий месяц.

В декабре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем он увеличился: для пенсионера – на 0,95%; в среднем на ребенка – на 0,90%; для трудоспособного населения – на 0,86%. В среднем на душу населения размер прожиточного минимума увеличился на 0,87%, сообщает NewsPMR.Com

За прошедший год величина прожиточного минимума в Приднестровье выросла: для пенсионера – на 5,56%; для трудоспособного населения – на 5,14%; в среднем на ребенка – на 4,15%. В среднем на душу населения размер прожиточного минимума увеличился на 5,09%.

Сводный индекс потребительских цен (инфляция) за декабрь составил 100,53%, итоговый с начала года – 107,35%.

Согласно расчетам Минсоцзащиты ПМР, величина прожиточного минимума за декабрь 2021 года по социально-демографическим группам населения составила:

- для трудоспособного населения – 1 758 руб. (1 743 руб. – в ноябре 2021 года),

- для мужчин от 16 до 59 лет – 1 823 руб. (1 807 руб.),

- для женщин от 16 до 54 лет – 1 688 руб. (1 673 руб.),

- для пенсионеров – 1 387 руб. (1 374 руб.),

- в среднем на одного ребёнка – 1 680 руб. (1 665 руб.),

- для детей в возрасте до 6 лет – 1 491 руб. (1 478 руб.),

- для детей от 7 до 15 лет – 1 829 руб. (1 812 руб.),

- в среднем на душу населения – 1 631 руб. (1 617 руб.)

Как отметили в ведомстве, увеличение размера прожиточного минимума в декабре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем связано с инфляционными процессами – в основном за счет увеличения цен на продовольственные товары.

Состав прожиточного минимума

Прожиточный минимум – это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (51,6% в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (19,3%) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (27,5%), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены обязательные платежи и сборы (1,7%).

Определяя прожиточный минимум, государство не позволяет работодателям платить заработную плату ниже этого уровня, пишет NewsPMR.Com Этих денег должно хватать на приобретение потребительской корзины, в которую входят продукты первой необходимости, одежда, обувь и некоторые услуги.

Состав потребительской корзины, входящий в потребительскую корзину, пересматривается министерством по социальной защите и труду по закону один раз в пять лет, и зависит от состояния экономики, стабильности финансовой ситуации и других факторов в республике.

Иван Тыняев, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 13:12
  • DTV
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