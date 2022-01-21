Маски, соблюдение дистанции и гигиена значительно снижают риски заражения COVID-19. Однако даже при соблюдении этих мер контакт с вирусом, особенно в общественных местах, не исключен на 100%. Устройства, анализирующие содержание коронавируса в воздухе, могут быть громоздки и сложны в обслуживании, кроме того, они сообщают о наличии инфекции в помещении, но не говорят об индивидуальных рисках для того или иного человека. Исследователи из Йельской школы общественного здравоохранения создали небольшой носимый детектор коронавируса, способный определить, подвергался ли человек воздействию SARS-CoV-2, пишет gazeta.ru ссылаясь на подробности описания устройства в статье журнала Environmental Science & Technology Letters.
«Fresh Air Clip — это носимое устройство, которое можно использовать для оценки воздействия SARS-CoV-2, содержащегося в воздухе. С помощью этого устройства мы можем обнаружить даже такие уровни SARS-CoV-2, которые намного ниже необходимых для заражения. Fresh Air Clip служит для раннего выявления случаев заражения, предупреждая людей о необходимости пройти тестирование или оставаться на карантине. Устройство помогает предотвратить распространение вируса, которое может произойти, когда у людей нет возможности вовремя узнать о контакте».— говорит создательница детектора Кристал Годри Поллитт.
Задачей исследователей было создать дешевое портативное устройство, не требующее питания и способное определять риски непосредственно для носителя.
Fresh Air Clip улавливает аэрозоли, содержащие вирусы, благодаря слою полимера полидиметилсилоксана внутри.
Команда испытала детектор во вращающемся барабане, где создавались аэрозоли, содержащие бактериофаг, схожий по свойствам с SARS-CoV-2. ПЦР-анализ показал, что детектор действительно способен поймать частицы вируса.
После этого исследователи раздали детекторы 62 добровольцам, которые проходили с ними пять дней. ПЦР-анализ выявил РНК SARS-CoV-2 в пяти детекторах: четыре из них носили сотрудники ресторанов, а один — работник приюта для бездомных. Самые высокие вирусные нагрузки были обнаружены в двух детекторах официантов.
Результаты показывают, что Fresh Air Clip может служить скрининговым инструментом для оценки индивидуального воздействия SARS-CoV-2, заключают исследователи. Кроме того, его можно использовать, чтобы определить зоны повышенного риска заражения в помещениях.
«Fresh Air Clip — простое в использовании, неинвазивное и недорогое устройство, — говорит Поллитт. — Эти свойства позволяют использовать детекторы для мониторинга воздействия SARS-CoV-2 и других респираторных вирусов в широком масштабе,
Устройства могут быть доступны для больших групп работников, чья деятельность связана с высоким риском контакта с больными COVID-19 — например, официанты, сотрудники больниц и учителя».
Сейчас Fresh Air Clip используется в других исследовательских проектах. Поллитт надеется, что в ближайшем будущем детекторы станут общедоступными.