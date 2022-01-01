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ФК "Шериф" приветствует нового голкипера

ФК "Шериф" приветствует нового голкипера

В воротах тираспольского «Шерифа» будет стоять голкипер из Ганы. Новичок желто-черных Разак Абалора уже подписал соглашение с тираспольский клубом после того, как благополучно прошел полное медобследование, сообщаетfc-sheriff

25 летний Разак Абалора родился в столице Ганы, городе Аккра. Всю свою профессиональную карьеру вратарь провел на африканском континенте. Начинал в Восточно-Африканской Академии футбола. Оттуда перебрался в ФК «Азам» (Танзания). Последним клубом игрока был ФК «Асанте Котоко».

12 октября 2020 года Абалора впервые выступил за сборную Ганы в товарищеском матче против Катара (5:1). Всего Разак в 4 матчах отстаивал честь своей страны на международной арене.

Пожелаем стражнику наших ворот удачи, и чтоб ему снились только "отбитые" мячи!

  • Сегодня, 15:00
  • DTV
  • Просмотров: 12
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