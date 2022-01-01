В воротах тираспольского «Шерифа» будет стоять голкипер из Ганы. Новичок желто-черных Разак Абалора уже подписал соглашение с тираспольский клубом после того, как благополучно прошел полное медобследование, сообщаетfc-sheriff
25 летний Разак Абалора родился в столице Ганы, городе Аккра. Всю свою профессиональную карьеру вратарь провел на африканском континенте. Начинал в Восточно-Африканской Академии футбола. Оттуда перебрался в ФК «Азам» (Танзания). Последним клубом игрока был ФК «Асанте Котоко».
12 октября 2020 года Абалора впервые выступил за сборную Ганы в товарищеском матче против Катара (5:1). Всего Разак в 4 матчах отстаивал честь своей страны на международной арене.
Пожелаем стражнику наших ворот удачи, и чтоб ему снились только "отбитые" мячи!