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Увлекательные прогулки внутри человеческого тела

Увлекательные прогулки внутри человеческого тела

Сегодня Голландия отличается креативными идеями. И музей человека «Корпус» (CORPUS) – одна из них. Построили этот уникальный комплекс в городе Ухстхейст (Oegstgeest). Вначале музей Corpus намеревались построить в одном из северных районов столицы, но от этой идеи пришлось отказаться, так как в этом случае пришлось бы добираться до музея по паромной переправе, а это долго и неудобно. Тогда и выбран был городок Угстгест, который расположен между Амстердамом и Гаагой.

Музей представляет собой полупрозрачное 7-этажное здание из стекла и бетона, в которое одним боком упирается 35-метровая стальная фигура сидящего человека. На возведение всего комплекса использовали около 750 тонн конструкционной стали и примерно по 2 тысячи квадратных метров стекла и алюминиевых листов. Говорят, что теперь пассажиры самолетов, прибывающие в самый крупный аэропорт Нидерландов Схипхол (Schiphol), видят из окон иллюминаторов фигуру человека, который сидит, погруженный в здание музея. То есть реклама начинается уже с высоты птичьего полета. А дальше каких-нибудь 15 минут на машине понадобится жителями и гостям Гааги и Амстердама, чтобы очутиться у входа в Corpus. Что уже говорить о тех, кто проезжает мимо этого архитектурного шедевра по автотрассе. Так и хочется остановиться и узнать, что здесь расположено.

Увлекательные прогулки внутри человеческого тела

Музейная экскурсия длится 55 минут и предназначена для посетителей в возрасте от 8 лет. Для взрослого она обойдется в 16,5 евро, для детей – в 14 евро. Во время экскурсии посетители перемещаются по семи этажам музея на платформе, поднимаемой гидравлическими насосами.

Экскурсия на всех этапах идет в сопровождении различных эффектов. Посетители могут видеть, слышать и чувствовать, как функционирует человеческий организм. По движущимся платформам и эскалаторам они перемещаются по человеческому телу, а иногда даже через внутренние органы, наблюдая за работой костей, мышц, почек, легких, сердца, ушей, глаз, мозга. На специальных экранах показываются разные функции органов, а также механизм получения травм. А еще во время экскурсии все интересное можно пощупать руками.

Особенный восторг вызывает звуковое сопровождение процессов, имитирующих натуральные звуки человеческого тела. Хотя не обошлось и без фантазии организаторов. Например, перемещение сперматозоидов идет под топот конского табуна. И хотя умом мы понимаем, что так не бывает, а зрелище увлекательное.

Удивительное путешествие начинается с колена, откуда экскурсионные группы попадают внутрь тела стального «великана». Затем они перемещаются в область бедренной кости. Тут показывается, как создаются в организме белые и красные кровяные тельца. Далее «изучается» работа мышц и суставов в процессе ходьбы.

Когда гидравлическая платформа попадает в область женской матки, взору посетителей музея открывается момент зарождения человека. Процесс показан во всех подробностях и в трехмерном изображении. Далее открывается поистине театральное действие, происходящее в области желудка и кишечника, легких, а затем сердца. Кстати, когда посетителям демонстрируют работу сердца, они могут надеть стереоскопические очки и представить себя в роли эритроцита, проходящего через сердце. Очень захватывающее зрелище! Позже не менее эффектное шоу познакомит зрителей ближе с работой человеческого мозга.

После сердца в полости рта показывается работа языка, голосовых связок и рецепторов, отвечающих за вкусовые ощущения.

Потом Вас ждет интересное путешествие по внутреннему уху и носовой полости. Дети бывают в полном восторге, когда им демонстрируют механизм чихания. После наступает черед органов зрения, где подробно рассказывают и демонстрируют, как свет попадает на сетчатку и как изображение передается в мозг человека.

А завершается «путешествие по человеку» на верхнем ярусе в области головного мозга. Во время экскурсии в музее «Корпус» взрослые и дети узнают ответы на такие естественные вопросы: «Как растут волосы?», «Зачем нужен сон?», «Что происходит во время чихания?» или «Как переваривается бутерброд с сыром?»

Хенри Реммерс, главный менеджер компании Reco Productions International, задумал данный музей для образовательных целей. Создавать этот огромный шедевр помогали врачи и профессора из разных университетов и специализированных центров. Однако создатели музея человеческого тела ставили перед собой задачу не только показать, как устроен наш организм изнутри, но и наглядно продемонстрировать посетителям, что происходит с нашим телом при неправильном питании, как организм переносит физические нагрузки и многое другое.

Одним из важных этапов экскурсии является посещение медицинского информационного центра, который находится в соседнем здании. Зайти туда можно из «головы» гигантской скульптуры на верхнем этаже музея. Там посетителям дополнительно расскажут о правильном питании и здоровом образе жизни, предложат сыграть в познавательные игры и провести разные медицинские тесты.

Кстати, для туристов специально разработаны аудиогиды на восьми языках: нидерландском, английском, немецком, французском, итальянском, испанском, китайском и русском.

По словам Хенри Реммерса, строительство еще нескольких подобных музеев планируется в Швейцарии и России. Этой идеей заинтересовались также в Нью-Йорке, Дубае, Китае, Индии, Испании и Мексике.

Сотрудники, работавшие над созданием музея, отмечают, что Хенри Реммес стремился не только к зрелищности, но в первую очередь к реалистичности всех инсталляций и макетов. А сам создатель столь необычного музея надеется, что помимо зрелищности, его детище позволит посетителям по-иному взглянуть на собственное тело и начать заботливее относиться к нему.

Увлекательные прогулки внутри человеческого тела

Увлекательные прогулки внутри человеческого тела

Увлекательные прогулки внутри человеческого тела

Увлекательные прогулки внутри человеческого тела

Увлекательные прогулки внутри человеческого тела

Увлекательные прогулки внутри человеческого тела

Увлекательные прогулки внутри человеческого тела

Увлекательные прогулки внутри человеческого тела

ecology.md
  • Сегодня, 15:29
  • DTV
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