Сегодня Голландия отличается креативными идеями. И музей человека «Корпус» (CORPUS) – одна из них. Построили этот уникальный комплекс в городе Ухстхейст (Oegstgeest). Вначале музей Corpus намеревались построить в одном из северных районов столицы, но от этой идеи пришлось отказаться, так как в этом случае пришлось бы добираться до музея по паромной переправе, а это долго и неудобно. Тогда и выбран был городок Угстгест, который расположен между Амстердамом и Гаагой.
Музей представляет собой полупрозрачное 7-этажное здание из стекла и бетона, в которое одним боком упирается 35-метровая стальная фигура сидящего человека. На возведение всего комплекса использовали около 750 тонн конструкционной стали и примерно по 2 тысячи квадратных метров стекла и алюминиевых листов. Говорят, что теперь пассажиры самолетов, прибывающие в самый крупный аэропорт Нидерландов Схипхол (Schiphol), видят из окон иллюминаторов фигуру человека, который сидит, погруженный в здание музея. То есть реклама начинается уже с высоты птичьего полета. А дальше каких-нибудь 15 минут на машине понадобится жителями и гостям Гааги и Амстердама, чтобы очутиться у входа в Corpus. Что уже говорить о тех, кто проезжает мимо этого архитектурного шедевра по автотрассе. Так и хочется остановиться и узнать, что здесь расположено.
Музейная экскурсия длится 55 минут и предназначена для посетителей в возрасте от 8 лет. Для взрослого она обойдется в 16,5 евро, для детей – в 14 евро. Во время экскурсии посетители перемещаются по семи этажам музея на платформе, поднимаемой гидравлическими насосами.
Экскурсия на всех этапах идет в сопровождении различных эффектов. Посетители могут видеть, слышать и чувствовать, как функционирует человеческий организм. По движущимся платформам и эскалаторам они перемещаются по человеческому телу, а иногда даже через внутренние органы, наблюдая за работой костей, мышц, почек, легких, сердца, ушей, глаз, мозга. На специальных экранах показываются разные функции органов, а также механизм получения травм. А еще во время экскурсии все интересное можно пощупать руками.
Особенный восторг вызывает звуковое сопровождение процессов, имитирующих натуральные звуки человеческого тела. Хотя не обошлось и без фантазии организаторов. Например, перемещение сперматозоидов идет под топот конского табуна. И хотя умом мы понимаем, что так не бывает, а зрелище увлекательное.
Удивительное путешествие начинается с колена, откуда экскурсионные группы попадают внутрь тела стального «великана». Затем они перемещаются в область бедренной кости. Тут показывается, как создаются в организме белые и красные кровяные тельца. Далее «изучается» работа мышц и суставов в процессе ходьбы.
Когда гидравлическая платформа попадает в область женской матки, взору посетителей музея открывается момент зарождения человека. Процесс показан во всех подробностях и в трехмерном изображении. Далее открывается поистине театральное действие, происходящее в области желудка и кишечника, легких, а затем сердца. Кстати, когда посетителям демонстрируют работу сердца, они могут надеть стереоскопические очки и представить себя в роли эритроцита, проходящего через сердце. Очень захватывающее зрелище! Позже не менее эффектное шоу познакомит зрителей ближе с работой человеческого мозга.
После сердца в полости рта показывается работа языка, голосовых связок и рецепторов, отвечающих за вкусовые ощущения.
Потом Вас ждет интересное путешествие по внутреннему уху и носовой полости. Дети бывают в полном восторге, когда им демонстрируют механизм чихания. После наступает черед органов зрения, где подробно рассказывают и демонстрируют, как свет попадает на сетчатку и как изображение передается в мозг человека.
А завершается «путешествие по человеку» на верхнем ярусе в области головного мозга. Во время экскурсии в музее «Корпус» взрослые и дети узнают ответы на такие естественные вопросы: «Как растут волосы?», «Зачем нужен сон?», «Что происходит во время чихания?» или «Как переваривается бутерброд с сыром?»
Хенри Реммерс, главный менеджер компании Reco Productions International, задумал данный музей для образовательных целей. Создавать этот огромный шедевр помогали врачи и профессора из разных университетов и специализированных центров. Однако создатели музея человеческого тела ставили перед собой задачу не только показать, как устроен наш организм изнутри, но и наглядно продемонстрировать посетителям, что происходит с нашим телом при неправильном питании, как организм переносит физические нагрузки и многое другое.
Одним из важных этапов экскурсии является посещение медицинского информационного центра, который находится в соседнем здании. Зайти туда можно из «головы» гигантской скульптуры на верхнем этаже музея. Там посетителям дополнительно расскажут о правильном питании и здоровом образе жизни, предложат сыграть в познавательные игры и провести разные медицинские тесты.
Кстати, для туристов специально разработаны аудиогиды на восьми языках: нидерландском, английском, немецком, французском, итальянском, испанском, китайском и русском.
По словам Хенри Реммерса, строительство еще нескольких подобных музеев планируется в Швейцарии и России. Этой идеей заинтересовались также в Нью-Йорке, Дубае, Китае, Индии, Испании и Мексике.
Сотрудники, работавшие над созданием музея, отмечают, что Хенри Реммес стремился не только к зрелищности, но в первую очередь к реалистичности всех инсталляций и макетов. А сам создатель столь необычного музея надеется, что помимо зрелищности, его детище позволит посетителям по-иному взглянуть на собственное тело и начать заботливее относиться к нему.