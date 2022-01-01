Молдова заняла 123 место в рейтинге стоимости жизни, составленный порталом Numbeo, в который вошли 139 стран мира. Страны оценивали по стоимости жилья, цен на продукты и услуги, транспорт и развлечения, а также покупательской способности населения. Самыми дорогими в рейтинге оказались Бермудские острова, а самым дешевым — Пакистан.
В десятку самых дорогих стран также вошли Швейцария, Норвегия, Исландия, Барбадос, Джерси, Израиль, Дания, Багамы и Сингапур. Самыми доступными странами признаны Пакистан, Афганистан, Индия, Колумбия и Алжир, передает newsmaker.md.
По отдельным параметрам лидерами оказались разные страны. Так, по стоимости аренды самыми дорогими стали Бермудские острова, Гонконг и Сингапур, а самыми дешёвыми — Афганистан, Пакистан и Непал. По стоимости продуктов в лидерах оказались Бермудские острова, Швейцария и Норвегия, а самые доступные цены предлагают Афганистан, Пакистан и Турция. По стоимости питания в ресторанах опередили всех Бермудские острова, Швейцария и Норвегия.
Румыния и Украина заняли в рейтинге 102 и 121 места соответственно. Россия же получила 101 место. Молдова расположилась на 123 строчке, между Нигерией и Парагваем. Молдова оказалась дороже Грузии, Азербайджана, Казахстана, Турции, Индии и других. newsmaker.md