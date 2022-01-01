Dnestr.TV

 
0

Стали известны логотип и слоган Евровидения-2022

Стали известны логотип и слоган Евровидения-2022

В этом году международный песенный конкурс пройдет в итальянском Турине. Шоу состоится 10, 12 и 14 мая на олимпийской арене PalaOlimpico.
Организационный комитет песенного конкурса Евровидение, который в 2022 году будет проходить в Италии, официально представил логотип и слоган шоу. Соответствующие фото обнародованы на странице Евровидения в Instagram.

Новый слоган конкурса звучит так: "The Sound of Beauty" (Звук красоты), сообщает korrespondent.net.

"Дамы и господа, представляем "красивый" слоган и тематическое оформление Евровидения 2022 года", - говорится в подписи к снимкам.

При этом на официальном сайте конкурса указано, что "одним из самых ожидаемых аспектов любого конкурса песни Евровидение является визуальная идентичность и ее связь с городом-организатором".

Стали известны логотип и слоган Евровидения-2022

Стали известны логотип и слоган Евровидения-2022

Стали известны логотип и слоган Евровидения-2022
korrespondent.net
  • Сегодня, 06:51
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье подняли цены на топливо
  • Вниманию граждан, желающих вывезти свой автомобиль на т ...
  • Поступили сообщения о «заминированных» гимназии в Бенде ...
  • В руководстве Тирасполя и Бендер новые назначения
  • Кому положена доплата к российской пенсии в 2022 году
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • Более половины экспорта с левого берега Днестра поступа ...
  • Еще одна новогодняя история
  • Новые назначения : Александр Розенберг стал министром с ...
  • Определена величина минимального размера оплаты труда н ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье подняли цены на топливо
  • Вниманию граждан, желающих вывезти свой автомобиль на т ...
  • Поступили сообщения о «заминированных» гимназии в Бенде ...
  • В руководстве Тирасполя и Бендер новые назначения
  • Кому положена доплата к российской пенсии в 2022 году
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • Более половины экспорта с левого берега Днестра поступа ...
  • Еще одна новогодняя история
  • Новые назначения : Александр Розенберг стал министром с ...
  • Определена величина минимального размера оплаты труда н ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна