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В Еврокомиссии назвали одну из причин высоких цен на газ

В Еврокомиссии назвали одну из причин высоких цен на газ

Еврокомиссар Кадри Симсон назвала геополитическую напряженность одной из причин высоких цен на газ. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров энергетики стран ЕС.

"В краткосрочной перспективе мы сталкиваемся с необычайно высокими ценами на энергоносители, это тенденция, усугубляемая геополитической напряженностью", — сказала она.

Как отметила еврокомиссар, в последнее время котировки топлива достигали исторических максимумов, что косвенно влияло на тарифы в Евросоюзе, в результате чего потребители и промышленность столкнулись с трудностями при оплате счетов, передает ria.ru.

Она добавила, что ЕС принял для граждан меры поддержки в размере 21 миллиарда евро.

К закрытию торгов в пятницу цены фьючерсов на газ в Европе перешагнули порог в 900 долларов за тысячу кубометров. Стоимость ближайших фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торгов чуть превысила 880 долларов. В конце декабря котировки достигали исторического максимума в 2190,4 доллара за тысячу кубометров, после чего перешли к коррекционному снижению. В первой половине января расчетная цена фьючерсов демонстрировала нестабильную динамику.

Эксперты связывали рост стоимости газа с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
ria.ru
  • Сегодня, 07:12
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