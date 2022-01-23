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Безос вложил миллиарды долларов в создание лекарства от смерти

Безос вложил миллиарды долларов в создание лекарства от смерти

Американский миллиардер и основатель компании Amazon Джефф Безос вложил три миллиарда долларов в стартап Alto Labs., которому предстоит создать «лекарство от смерти». Об этом сообщает The Conservation.

Одним из первых участников проекта стал бывший главный научный сотрудник британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline Хэл Бэррон. Также к реализации идеи присоединились нобелевские лауреаты Шинья Яманака и Дженнифер Дудна.

Создать «лекарство от смерти» ученые планируют благодаря изучению процесса репрограммирования клеток, то есть их возврата в состояние стволовых. Как отмечает издание, неизвестно, окажется ли проект успешным, но предполагается, что исследователи смогут сделать новые открытия в области борьбы со старением.

Ранее фонд Джеффа Безоса объявил о новом пожертвовании в размере 443 миллионов долларов на борьбу с изменением климата. В том числе 5,5 миллиона долларов фонд вложил в компанию BlocPower, которая специализируется на энергоэффективных технологиях и ориентирован на строительство и модернизацию зданий в городских районах. Выделенные фондом миллионы будут направлены на инициативу по инвестициям в климат и чистую энергию для малоимущих слоев населения.
lenta.ru
  • Сегодня, 07:15
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