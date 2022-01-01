Машины такси членов Ассоциации перевозчиков такси (ATAT) протестуют на Площади Великого Национального Собрания (PMAN) против повышения цен на газ метан и повышения тарифов на услуги такси.
Десятки водителей такси собрались перед зданием правительства и требуют снижения цены на топливо.
Протестующие говорят, что больше не могут справляться с потоком повышений, в том числе налогов, сообщает nokta.md
«Налоги резко выросли, платим не знаю за что, дороги разбиты, заправляем машину два-три раза в день. Мы хотим платить четырехпроцентный налог, а не фиксированный налог», — отметил один из митингующих.
«Мы просим правительство снизить цены, мы хотим платить налог в 4% , а не фиксированную плату. Нам нужна компенсация от правительства. у нас полно долгов, мы молоды, и мы не хотим покидать страну», — поделился таксист.
Водители в сложившейся ситуации требуют снижения цен на газ метан и повышения тарифов на услуги такси. Отметим, в Молдове с 20 января цена на бензин А-95 увеличилась до 22,33 лея, дизельного топлива — до 19,30 лея.