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Таксисты в Молдове протестуют у здания правительства

Таксисты в Молдове протестуют у здания правительства

Машины такси членов Ассоциации перевозчиков такси (ATAT) протестуют на Площади Великого Национального Собрания (PMAN) против повышения цен на газ метан и повышения тарифов на услуги такси.

Десятки водителей такси собрались перед зданием правительства и требуют снижения цены на топливо.

Протестующие говорят, что больше не могут справляться с потоком повышений, в том числе налогов, сообщает nokta.md

«Налоги резко выросли, платим не знаю за что, дороги разбиты, заправляем машину два-три раза в день. Мы хотим платить четырехпроцентный налог, а не фиксированный налог», — отметил один из митингующих.

«Мы просим правительство снизить цены, мы хотим платить налог в 4% , а не фиксированную плату. Нам нужна компенсация от правительства. у нас полно долгов, мы молоды, и мы не хотим покидать страну», — поделился таксист.


Водители в сложившейся ситуации требуют снижения цен на газ метан и повышения тарифов на услуги такси. Отметим, в Молдове с 20 января цена на бензин А-95 увеличилась до 22,33 лея, дизельного топлива — до 19,30 лея.
  • Вчера, 11:38
  • DTV
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