Самозанятые, решившие не платить страховые взносы в Пенсионный фонд, рискуют «пенсионными потерями» в будущем. К началу 2022 года, по данным налоговой инспекции, в России насчитывали более 3,8 миллиона самозанятых. Причём подавляющее большинство из них отказалось от уплаты страховых взносов в пенсионную систему, пишет eadaily.com
«Если человек принимает решение взносы платить, то он считается работающим и делает отчисления на тех же условиях, что и индивидуальные предприниматели», — цитирует «Парламентская газета» комментарий зампреда комитета Совета Федерации по социальной политике Елены Бибиковой. Делать перечисления можно один раз в год. На 2022 год сумма взносов составляет около 35 тысяч рублей.
Период, на протяжении которого самозанятый платил взнос, ему включают в трудовой стаж и за него начисляют пенсионные коэффициенты. Это значит, к достижению пенсионного возраста у него будут все возможности набрать нужный для назначении пенсии стаж (в 2022 году это 13 лет) и необходимое количество пенсионных баллов (в 2022 году требуется 23,4).