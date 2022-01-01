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Покупатели люксовых автомобилей мировых брендов не подозревают, что должны благодарить молдаван

Покупатели люксовых автомобилей мировых брендов не подозревают, что должны благодарить молдаван
Фото: Тиснение логотипа Porsche на обивке, на заводе в Унгень, Молдова

Покупатели люксовых автомобилей мировых брендов не подозревают, что должны благодарить молдаван: В Молдове изготавливают обивку для сидений автомобилей Porsche, Audi и Mercedes. Изделия производятся в городе Унгены, а после их продают по всему миру , пишет kp.md ссылаясь на piataauto.md

Да, в названии нет ошибки. Все версии Porsche 911 текущего поколения, от Carrera S до Targa, Turbo или даже GT3, поставляемые абсолютно во все страны мира, имеют обивку сидений, произведенную в городе Унгены Республики Молдова! Точно так же все версии электрической модели Porsche Taycan, поставляемые на все рынки мира, также имеют гобелены, произведенные на заводе в Молдове. Так что, если вы увидите Porsche Taycan где-нибудь в мире — в США, Великобритании, Швейцарии или Новой Зеландии — есть 100% вероятность того, что сиденья будут обиты унгенской обивкой. То же самое касается новой электрической модели Audi e-tron GT и RS e-tron GT, и мы посетили завод в Унгень, где все это производится, Lear Corporation, беспрецедентный доступ ко всем внутренним производственным линиям благодаря немецкому агентству по сотрудничеству GIZ Moldova, пишет piataauto.md

Покупатели люксовых автомобилей мировых брендов не подозревают, что должны благодарить молдаван

Покупатели люксовых автомобилей мировых брендов не подозревают, что должны благодарить молдаван

Покупатели люксовых автомобилей мировых брендов не подозревают, что должны благодарить молдаван

Покупатели люксовых автомобилей мировых брендов не подозревают, что должны благодарить молдаван

Покупатели люксовых автомобилей мировых брендов не подозревают, что должны благодарить молдаван

Это огромная фабрика, в которую начали инвестировать в 2010 году, переоборудовав в нее четырехэтажное здание старого завода площадью в 6000 квадратных метров.

Здесь оборудованы отдельные департаменты, которые разделены этажами. К примеру, на одном этаже изготавливаются комплекты для Porsche, на другом - для Audi и т.д.

В случае с моделями Мерседес в ассортименте немецкой марки гораздо больше моделей, и многие из них выпускаются в значительно больших количествах, поэтому обычно обивка каждой модели производится параллельно на нескольких заводах Lear в разных местах по всему миру. Мир. Но завод в Унгень имеет давнюю традицию производства обивки для моделей Mercedes, начиная с C-класса W204, затем поколения W205, включая модели AMG, и совсем недавно C-класса W206. Один и тот же завод в Унгень производит гобелены для внедорожников GLC и GLC Coupe, для SL и SLC, для электрической модели EQC и даже для спортивного Mercedes-AMG GT! Каждый рабочий день фабрика Lear в Унгень производит до 2100 комплектов обивки для 2100 автомобилей. А это значит, что в этом городе в Молдове ежемесячно производится обивка на 40-45 тысяч автомобилей

Годовая выручка одной только фабрики Lear в Унгень составляет более 100 миллионов долларов, поэтому за воротами этой фабрики в Унгенах стоит необыкновенная, постоянно развивающаяся история, в которую трудно поверить, что она происходит в Молдове.

На заводе Lear в Унгень работает более 2000 человек, работающих в три смены, последнее расширение было произведено в 2020 году, в первые месяцы пандемии. Фабрика в Унгень заказала несколько небольших автобусов, которые регулярно курсируют по заранее определенным маршрутам и, таким образом, бесплатно доставляют работающих на фабрику и обратно домой. В Унгень работают люди, проживающие в радиусе 45 км. И поскольку фабрика находится в процессе расширения, генеральный директор фабрики Мариан Лефтер говорит , что всегда нужны более квалифицированные люди.

Источник: piataauto.md


  • Вчера, 13:02
  • DTV
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