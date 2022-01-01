Фото: Тиснение логотипа Porsche на обивке, на заводе в Унгень, Молдова
Покупатели люксовых автомобилей мировых брендов не подозревают, что должны благодарить молдаван: В Молдове изготавливают обивку для сидений автомобилей Porsche, Audi и Mercedes. Изделия производятся в городе Унгены, а после их продают по всему миру , пишет kp.md ссылаясь на piataauto.md
Да, в названии нет ошибки. Все версии Porsche 911 текущего поколения, от Carrera S до Targa, Turbo или даже GT3, поставляемые абсолютно во все страны мира, имеют обивку сидений, произведенную в городе Унгены Республики Молдова! Точно так же все версии электрической модели Porsche Taycan, поставляемые на все рынки мира, также имеют гобелены, произведенные на заводе в Молдове. Так что, если вы увидите Porsche Taycan где-нибудь в мире — в США, Великобритании, Швейцарии или Новой Зеландии — есть 100% вероятность того, что сиденья будут обиты унгенской обивкой. То же самое касается новой электрической модели Audi e-tron GT и RS e-tron GT, и мы посетили завод в Унгень, где все это производится, Lear Corporation, беспрецедентный доступ ко всем внутренним производственным линиям благодаря немецкому агентству по сотрудничеству GIZ Moldova, пишет piataauto.md
Это огромная фабрика, в которую начали инвестировать в 2010 году, переоборудовав в нее четырехэтажное здание старого завода площадью в 6000 квадратных метров.
Здесь оборудованы отдельные департаменты, которые разделены этажами. К примеру, на одном этаже изготавливаются комплекты для Porsche, на другом - для Audi и т.д.
В случае с моделями Мерседес в ассортименте немецкой марки гораздо больше моделей, и многие из них выпускаются в значительно больших количествах, поэтому обычно обивка каждой модели производится параллельно на нескольких заводах Lear в разных местах по всему миру. Мир. Но завод в Унгень имеет давнюю традицию производства обивки для моделей Mercedes, начиная с C-класса W204, затем поколения W205, включая модели AMG, и совсем недавно C-класса W206. Один и тот же завод в Унгень производит гобелены для внедорожников GLC и GLC Coupe, для SL и SLC, для электрической модели EQC и даже для спортивного Mercedes-AMG GT! Каждый рабочий день фабрика Lear в Унгень производит до 2100 комплектов обивки для 2100 автомобилей. А это значит, что в этом городе в Молдове ежемесячно производится обивка на 40-45 тысяч автомобилей
Годовая выручка одной только фабрики Lear в Унгень составляет более 100 миллионов долларов, поэтому за воротами этой фабрики в Унгенах стоит необыкновенная, постоянно развивающаяся история, в которую трудно поверить, что она происходит в Молдове.
На заводе Lear в Унгень работает более 2000 человек, работающих в три смены, последнее расширение было произведено в 2020 году, в первые месяцы пандемии. Фабрика в Унгень заказала несколько небольших автобусов, которые регулярно курсируют по заранее определенным маршрутам и, таким образом, бесплатно доставляют работающих на фабрику и обратно домой. В Унгень работают люди, проживающие в радиусе 45 км. И поскольку фабрика находится в процессе расширения, генеральный директор фабрики Мариан Лефтер говорит , что всегда нужны более квалифицированные люди.