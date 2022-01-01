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Операция "Шок-2022" стартовала в Приднестровье

Операция "Шок-2022" стартовала в Приднестровье

В республике стартовала профилактическая операция «Шок». Она продлится до 31 января. Сотрудники Госавтоинспекции показывают пешеходам и водителям кадры с мест ДТП. Основная цель – обратить внимание на последствия пренебрежения дорожными правилами сообщает пресс-служба МВД ПМР

Наезд на пешеходов – один из самых распространённых видов дорожно-транспортных происшествий. Согласно данным УГАИ МВД ПМР, в прошлом году зарегистрировано 52 аварии по этой причине. Из-за столкновения автомобилей произошло 35 ДТП: два человека погибли, 18 получили травмы различной степени тяжести. Из-за наезда на препятствие случилось 18 ДТП, в которых погибли пять человек, 18 – ранены. Так, в результате аварии в Дубоссарском районе, между сёлами Роги и Гояны, погибли два человека, пострадал 4-летний мальчик. Пьяный водитель ехал со скоростью более 100 км/ч. На повороте не справился с управлением, автомобиль занесло, и машина врезалась в дерево.

К наиболее распространённым причинам дорожных аварий также относят нарушение правил проезда пешеходных переходов, несоблюдение требований дорожных знаков и нарушение правил маневрирования.

Госавтоинспекторы напоминают: дорога – зона повышенной опасности, а потому соблюдать дорожные правила нужно строго.
  • Вчера, 13:10
  • DTV
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