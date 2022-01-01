Национальный клинический протокол „Коронавирусная инфекция нового типа” был обновлен данными о последнем классифицированном штамме - Омикрон. Кроме того, была пересмотрена противовирусная терапия для пациентов с COVID-19, были включены новые противовирусные препараты, такие как Paxlovid и Molnupiravir, последний из которых входит в категорию компенсированных лекарств, передает IPN.
Согласно пресс-релизу Министерства здравоохранения РМ, продолжительность карантина была сокращена с 14 дней до 10 дней. Таким образом, невакцинированное лицо, имеющее прямой контакт с человеком с COVID-19, будет помещено в карантин на десять дней. В этот период будет контролироваться состояние его здоровья, и режим карантина может быть прекращен после пятого дня, если у человека нет симптомов и при условии, что будет проведен ПЦР-тест на COVID-19 или быстрый тест на антиген с отрицательным результатом.
Исключением из этого правила станут привитые люди, которые не будут помещены в карантин, но их состояние будет проверяться и будут соблюдаться меры по предотвращению распространения вируса, такие как ношение маски, соблюдение физического расстояния, гигиена рук. Однако на пятый день необходимо провести тестирование с помощью ПЦР-теста на COVID-19 или быстрый тест на антиген. В случае несоблюдения условий, вакцинированное лицо будет помещено в карантин на десять дней после последнего контакта с положительно подтвержденным лицом. Кроме того, люди, которые заболевали в течение последних 90 дней и не имеют клинических признаков инфекции, не будут помещены в карантин.
Согласно Клиническому протоколу, люди, находящиеся в карантине, в случае возникновения клинических симптомов COVID-19, должны позвонить по телефону семейному врачу или в неотложную медицинскую помощь.
Невакцинированные бессимптомные пациенты (дети и взрослые, включая беременные женщины) выйдут из карантина на седьмой дней после получения положительного результата теста на SARS CoV-2, а вакцинированные - через пять дней после получения положительного результата теста.
Невакцинированные пациенты с симптомами при легких и умеренных формах выйдут из карантина через десять дней после появления клинических признаков и не раньше, чем через 24 часа после последнего симптома, а вакцинированные с симптомами с легкими и умеренными формами выйдут через семь дней после появления первых клинических признаков и не ранее, чем через 24 часа после последнего симптома и только после решения семейного врача, в зависимости от клинического выздоровления. Пациенты (дети, взрослые, включая беременные женщины) с умеренными или тяжелыми формами выйдут после выписки из больницы и согласно решению семейного врача, в зависимости от клинического выздоровления.