Гражданам Приднестровской Молдавской Республики, которые постоянно прописаны в других государствах, но живут в Приднестровье, предоставят право по желанию ставить штамп о длительной регистрации по месту пребывания в паспорт ПМР. Соответствующая законодательная инициатива поступила на рассмотрение в Верховный Совет ПМР.
Сегодня зарегистрированным на территории республики гражданам ПМР выдается вкладыш о регистрации – лист бумаги формата А5, пишет newspmr.com.
Практика показывает, что это очень неудобно. Эти вкладыши со временем сильно изнашиваются или вовсе теряются. В то же время, без этого листка бумаги человек при необходимости не сможет подтвердить, что официально и на законных основаниях проживает в Приднестровье.
Исходя из данных вводных, появилась инициатива, чтобы для граждан Приднестровья, зарегистрированных больше чем на один год, по желанию можно было либо поставить штамп о регистрации по месту пребывания, либо выдать вкладыш.
Депутаты парламентского комитета по законодательству, защите прав и свобод граждан рекомендуют Верховному Совету внести соответствующие изменения в закон «О праве граждан ПМР на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах ПМР».