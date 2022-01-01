Музей Бендерской трагедии закрыт. Идёт масштабная реконструкция. Сначала проведут капитальный ремонт помещений, затем в обновлённых залах разместят экспонаты. Их будет значительно больше. Например, в зале памяти будут списки имён не только защитников города, но и всех бендерчан, погибших в 92-ом. К слову, и самих залов будет не два, как сейчас, а три, сообщает Бендерское телевидение.
«Планируется обновить полностью всю экспозицию, добавить новые материалы, уделить особое внимание объёмным экспонатам (сейчас это, как правило, плоскостной материал). Поэтому идей много. Конечно, мы хотим реализовать и новые музейные технологии, мультимедийные технологии задействовать», — рассказал о планах директор Бендерского историко-краеведческого музея Александр Тихонов.
Прежде чем приступить к ремонту помещений, нужно решить еще одну проблему: после летних проливных дождей во дворе музея образовался провал. В помощь – техника. Миниатюрный Бобкэт не без труда протиснулся к чёрному ходу здания. Для этого пришлось снять с петель старинные металлические ворота.
«Ведутся технические работы вокруг фасада. Пришла техника, которая должна вскрыть свод этого спуска в погреб, для того чтобы проверить состояние стен здания музейного и дальше определить направление работы», — сказал Александр Тихонов.
Сделать старый музей современным – это одна из главных задач на ближайшее будущее. Недавно с планами поделились с президентом. Впереди – большие перемены, а значит, и интенсивная работа строителей и музейщиков.
«Мы планируем преобразовать музей Боевой славы в музей Воинской славы и разместить его в том же здании, но на втором этаже. Таким образом, у нас получится этот музей Военно-мемориальный. Здесь будет всё сконцентрировано именно вот по воинской славе, по героизму. А основной музей уже будет гражданский. Я хочу его наполнить такими вещами, которые касаются больше быта, жизни людей, которые рассказывают о жителях города в большей мере», — подчеркнул директор музея.
19 июня исполнится 30 лет с начала Бендерской трагедии. К этому времени нужно успеть привести в порядок сам музей и территорию вокруг здания.