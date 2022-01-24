Вспышка птичьего гриппа подтипа H5N1 была подтверждена среди домашних птиц из села Хиришены Теленештского района РМ. Об этом сообщает пресс-служба национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA).
Как информирует ANSA, специальный отдел вирусологии Итальянского зоопрофилактического и экспериментального института лабораторными исследованиями подтвердил наличие вируса птичьего гриппа подтипа H5N1 в образцах, взятых у домашней птицы в селе Хиришены, передает sputnik.md.
“Как только территориальное подразделение по безопасности пищевых продуктов Калараша (обслуживает и Теленештский район) было уведомлено о результатах лабораторных анализов, оно начало предпринимать действия для борьбы и ликвидации вспышки”, – сообщили в ведомстве.
В ANSA заверили, что владельцы птиц, уничтоженных с целью быстрой ликвидации вспышки, получат компенсацию.
С начала 2022 года в регионе зарегистрировано более 58 вспышек птичьего гриппа среди домашних и диких птиц в Бельгии, Дании, Великобритании, Чехии, Германии, Италии, Португалии, Польше, Франции, Венгрии и Румынии.
ANSA просит владельцев птиц не выводить их на луга, озера или реки, держать закрытыми в подворьях и максимально ограничить контакты с дикими птицами или птицами из других подворий. sputnik.md