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Великобритания отменит самоизоляцию для въезжающих в страну непривитых людей

Великобритания отменит самоизоляцию для въезжающих в страну непривитых людей

Им нужно будет только сдать ПЦР-тест за два дня до поездки и после прибытия

Власти Великобритании отменят самоизоляцию для въезжающих в страну пассажиров, не привитых от коронавируса. Об этом сообщил в понедельник, выступая в Палате общин британского парламента, глава Минтранса Соединенного Королевства Грант Шэппс, сообщает ТАСС.

"Сегодня я могу объявить, что пассажирам, которые не подходят под определение полностью привитых, отныне не будет требоваться сдавать анализ на 8-й день после прибытия или уходить на самоизоляцию. Им нужно будет заполнить форму на въезд, чтобы продемонстрировать отрицательный тест, сданный за два дня до поездки, и они должны будут сдать ПЦР-тест после прибытия. Это еще один шаг, который приближает нас к нормальности", - сказал он.

До настоящего момента под определение "не полностью привитых" попадали как совершенно непривитые люди, так и люди, вакцинированные препаратами, не одобренными в Великобритании. Так, граждане России, привитые произведенными в РФ вакцинами, по прибытии в Великобританию, вынуждены были пребывать 10 дней на самоизоляции, сдавать один тест до поездки, и два по прибытии - на 2-й и на 8-й день. Объявленные меры вступят в силу 11 февраля. Что касается людей, прошедших полностью курс вакцинации одобренными в королевстве препаратами, то им при въезде в страну вообще не понадобится сдавать какие-либо тесты.

Шэппс также рассказал о планах правительства больше не помещать в строгий карантин лиц, прибывающих из стран, где распространяются новые и потенциально опасные штаммы коронавируса. С февраля прошлого года в Великобритании ввели принудительный карантин в специальных гостиницах для прибывающих из стран повышенного риска. В настоящий момент список таких стран пуст, однако он может пополняться в случае необходимости.

"Хотя возможность внесения стран в красный список будет сохраняться в целях защиты от завоза новых и вызывающих тревогу штаммов коронавируса из-за рубежа, мы намерены заменить систему регулируемого карантина на другие меры, включая изоляцию на дому, при условии что соответствующие требования будут строго соблюдаться", - сказал министр.
tass.ru
  • Вчера, 18:51
  • DTV
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