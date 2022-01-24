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"Шериф" обошел "Интер" и "Барселону" в мировом рейтинге клубов

"Шериф" обошел "Интер" и "Барселону" в мировом рейтинге клубов

Тираспольский футбольный клуб "Шериф" обошел "Барселону" и миланский "Интер" в ежегодном мировом рейтинге клубов.

По версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), по итогам 2021 года молдавский клуб поднялся на 214 строчек и занимает 28-е место.

Приднестровская команда опережает соперника по групповому ранду Лиги чемпионов – миланский "Интер", который располагается на 29-й строчке. Чуть ниже, на 32 месте, расположилась испанская "Барселона". После успеха в еврокубках "Шериф" набрал 205,5 балла в рейтинге IFFHS, сообщает sputnik.md.

Как сообщается на официальном сайте организации, победителем ежегодного мирового рейтинга стал бразильский клуб "Палмейрас", который выиграл Кубок Либертадорес в 2021 году и набрал наибольшее количество очков в мире (322). Его бразильский соперник "Атлетико Минейро" занял второе место. В тройке лидеров – английский "Манчестер-Сити".

Тираспольский клуб впервые в истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов. По итогам этого этапа "Шериф" занял третье место в группе с семью очками. Тираспольчане выиграли матч против "Реала" в Мадриде (1:2) и против "Шахтера" дома (2:0). Также в активе клуба ничья против украинской команды.

Игроки "Шерифа" проиграли дома "Реалу" (0:3) и дважды "Интеру", в обоих случаях со счетом 1:3.

В 1/16 финала Лиги Европы "Шериф" сыграет с португальским клубом "Брага". В этот турнир тираспольская команда прошла с третьего места группы Лиги чемпионов. Стыковые матчи пройдут 17 и 24 февраля.
sputnik.md
  • Сегодня, 08:19
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