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Стало известно, как организм может блокировать все штаммы коронавируса

Стало известно, как организм может блокировать все штаммы коронавируса

Данное открытие создает ученым возможности для разработки универсальных терапевтических средств против COVID-19.

Группа американских исследователей нашла в человеческом организме маленькие клетки, способные блокировать все штаммы COVID-19. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications, передает korrespondent.net.

Найденные внеклеточные везикулы evACE2 - это небольшие органеллы в крови с белком ACE2, который может блокировать любые штаммы SARS-CoV-2.

"Важно отметить, что evACE2, выделенный из плазмы или клеток человека, нейтрализует инфекцию SARS-CoV-2, конкурируя с клеточным ACE2", - сказано в исследовании ученых и США.

Способность везикул нейтрализовать широкий спектр штаммов SARS-CoV-2 уже доказали доклинические испытания.

Ученые объясняют высокий уровень защиты тем, что они действуют как "приманка" для вируса, отвлекая его от белка ACE2 на поверхности клеток, которые он пытается инфицировать. Затем, соединяясь с SARS-CoV-2, везикулы блокируют основные функции патогена, тем самым сообщая иммунную систему о необходимости его изъятия из организма.
korrespondent.net
  • Сегодня, 08:33
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