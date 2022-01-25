Отношение большинства жителей России к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) остается отрицательным: 60% граждан выступает за его отмену, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование банка «Открытие».
Тема ЕГЭ широко обсуждается и после недавнего заявления председателя СК РФ Александра Бастрыкина о том, что экзамен надо отменить, поскольку он для школьников сродни пытке. Бастрыкин предложил возродить лучшую в мире, по его мнению, советскую школу образования. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда заявил, что Бастрыкин обладает широким кругозором и имеет свое личное мнение, а регулированием в этой области, прислушиваясь к разным позициям, занимаются министерства просвещения и образования.
По словам аналитиков, хотя ЕГЭ является единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой поступления в российские вузы почти 13 лет, отношение большинства россиян к нему остается негативным.
«Только 7% назвали себя однозначными сторонниками ЕГЭ, полагая, что он помогает объективно оценить знания», – отметили эксперты.
По их информации, каждый четвертый житель России к ЕГЭ относится нормально, потому что «к нему уже все привыкли».
Как заявили 60% респондентов, ЕГЭ надо отменять. Больше всего его противников живет на Северном Кавказе (75%), меньше всего – в Москве и Подмосковье (55%). Еще 7% граждан заявили о безразличном отношении к проведению Единого государственного экзамена.
Исследование проводилось 13-19 января по репрезентативной выборке среди 1000 жителей России в возрасте 18-65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что впервые за 10 лет средний проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджетное отделение в российские вузы снизился. Так, в прошлом году средний балл для поступления на бюджет составил 70,3 по сравнению с 70,8 балла в 2020 году.