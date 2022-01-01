В Приднестровье намерены усилить контроль за движением электронных денежных средств и цифровой валюты на территории республики. Правительство направило соответствующую законодательную инициативу в законодательный орган Приднестровской Молдавской Республики, сообщает NewsPMR
Законопроект направлен на дальнейшее совершенствование законодательства Приднестровья в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
«Принимая во внимание развитие платежной системы Приднестровской Молдавской Республики, важное значение имеет правовое обеспечение платежных инноваций, таких как электронные денежные средства, цифровая валюта, появление которых вызвано технологическим развитием», - отмечается в пояснительной записке к проекту закона.
Для урегулирования взаимоотношений в данной сфере законопроектом предлагается ввести в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» следующие понятия: электронные денежные средства, оператор электронных денежных средств, электронное средство платежа, цифровая валюта.
Ввиду того, что операции с электронными денежными средствами и цифровой валютой являются высокорискованными операциями с точки зрения борьбы с преступной деятельностью (в большинстве случаев неизвестен владелец электронных денежных средств и цифровой валюты), предложено установить перечень информации, которую кредитная организация обязана получить от клиента при принятии денежных средств для перечисления оператору электронных денежных средств либо оператору информационной системы, учитывающему электронные денежные средства, цифровую валюту или иные активы на электронных кошельках интернет-систем.
Также предлагается установить, что при проведении операций покупки или продажи иностранной валюты идентификацию предложено проводить в случаях, если сумма операции превысила 200 РУ МЗП (2 900 руб. ПМР).
В настоящее время сумма операций с денежными средствами в рублях ПМР, при проведении которых организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом вправе не проводить идентификацию физических лиц, составляет 5 000 РУ МЗП (72 500 руб. ПМР).
Данная величина предложена с учетом размера средней заработной платы по Приднестровью, в целях: - пресечения деятельности физических лиц, оказывающих услуги по покупке или продаже иностранной валюты; - выявления лиц, осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность; - борьбы с проявлениями коррупции.
То есть, по новым правилам (при принятии документа) идентификация клиента не будет проводиться при осуществлении покупки или продажи наличной иностранной валюты на сумму до 200 РУ МЗП (2 900 руб. ПМР), за исключением случаев, когда у оператора возникают подозрения, что данная транзакция осуществляется в целях преступной легализации доходов или финансирования терроризма.