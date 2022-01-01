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Революционная новинка от Илона Маска

Революционная новинка от Илона Маска

Илон Маск приоткрыл завесу тайны над своим новым детищем - смартфоном Tesla Phone, в разработке которого американский миллиардер и владелец SpaceX принимал непосредственное участие. Об этом сообщает strana.today ссылаясь на издание Akket.

В 2022 году мир увидит новинку от Илона Маска - Tesla Phone. И это будет не просто смартфон, способный составить конкуренцию всем гигантам, господствующим на рынке на сегодняшний день, а действительно лучший смартфон, который по всей вероятности оставит их на несколько шагов позади.

Из частичной презентации Илона Маска стало известно, что смартфон будет снабжен следующими характеристиками:

-Процессор Qualcomm Snapdragon 8-ой серии;

-Объем оперативной памяти - 16 ГБ;

-Объем встроенной памяти - 512 ГБ / 1 ТБ;

-Быстрая зарядка USB Type-C - 100 Вт;

-Графеновый аккумулятор - емкость пока неизвестна;

-Скорость заряда с 0% до 100% - менее 10 минут;

-Водозащита IP68 - погружение до 2х метров.

В разработке Tesla Phone принимал непосредственное участие сам Илон Маск и, конечно же, смартфон имеет некоторые уникальные возможности.

В тыльной части телефона разместилась солнечная панель, которая позволяет за 30 минут пребывания под солнцем зарядить устройство на 20%. Например, находясь в путешествии в дали от цивилизации, не имея возможности зарядить телефон, Вы сможете всегда быть на связи, просто подставляя телефон под солнечные лучи. Ни один из существующих флагманов не может похвастаться такой возможностью.

У космической компании Илона Маска SpaceX, запущен в реализацию проект Starlink по оснащению поверхности планеты скоростным интернетом посредством спутников. Tesla Phone обладает возможностью подключаться к этой сети напрямую и пользоваться скоростным спутниковым интернетом из любой точки планеты. При этом для покупателей смартфона данная сеть будет доступна бесплатно и без ограничений по времени.

Полная презентация Tesla Phone состоится позже, а старт продаж смартфона ожидается ближе к концу 2022 года.

Во сколько Илон Маск оценит свою революционную новинку, пока не известно.
  • Сегодня, 14:52
  • DTV
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