На должность заместителя главы Государственной администрации города Бендеры по социальным вопросам назначена Котеля Оксана Тимофеевна.
Оксана Котеля с 1998 по 2002 год проходила обучение в Тираспольском техникуме информатики и права по специальности «Экономическое право», где ей была присвоена квалификация «Юрист-экономист». В 2009-м окончила Одесскую национальную юридическую академию по специальности «Правоведение», специализация «Государственное управление и международно-правовые отношения». В 2011 году - ЧАО «ВУЗ «Межрегиональная Академия управления персоналом», специальность «Управление персоналом и экономика труда», сообщается на сайте Госадминистрации города Бендеры.
Трудовую деятельность начала сразу после выпуска из техникума, в 2002 году, в Государственной администрации г. Тирасполя. Работала на различных должностях: секретарь руководителя общего отдела, главный специалист отдела предпринимательства, главный специалист управления муниципального имущества и предпринимательства, главный специалист управления экономики и муниципального имущества, начальник управления документационного обеспечения.
В марте 2018 года Оксана Котеля перевелась в Государственную администрацию города Бендеры, где была принята на государственную гражданскую службу для исполнения должностных обязанностей Управляющей делами. За период трудовой деятельности проявила себя как грамотный руководитель и опытный специалист.
За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие города и республики Котеля О. Т. награждена: Грамотой Президента Приднестровской Молдавской Республики, медалью «За трудовую доблесть», Грамотой Государственной службы управления документацией и архивами ПМР, Благодарственным письмом Государственной администрации и Совета народных депутатов г. Тирасполя, медалью «За отличие в труде», Почетной грамотой Правительства ПМР, медалью «За безупречную службу» III степени, грамотой УВД г. Бендеры.
Указом Президента ПМР от 25 января 2022г. Оксана Котеля назначена на должность заместителя главы Государственной администрации города Бендеры по социальным вопросам.
Своего нового заместителя руководителям госадминистрации и подведомственных организаций сегодня представил глава Бендер Роман Иванченко.
«Это определенный уровень доверия, но и огромная ответственность. Учитывая, что социальный блок, наверное, самый обширный в городе Бендеры, здесь очень много направлений, поручений. Мы знаем Вас как человека ответственного, который вникает в поставленную задачу и на высоком профессиональном уровне относится к ее исполнению. Поздравляю с назначением, желаю успехов и всего хорошего», - отметил Роман Иванченко. bendery-ga.org