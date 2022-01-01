«Газпром» выступает против проведения аудита долга «Молдовагаза», как это предусмотрено в протоколе, подписанном вице-премьером Андреем Спыну и главой российского концерна Алексеем Миллером, пишет Noi_md Согласно содержанию письма, которое поступило в распоряжение представителей кишиневской прессы, «Газпрому» не нравится идея проведения внешнего аудита в «Молдовагазе», и концерн требует выплаты долгов. Политические обозреватели в Кишиневе перекладывают вину на вице-премьера Андрея Спыну - главного переговорщика Молдовы, и обвиняют его в подписании соглашения, которое противоречит интересам страны. «Андрей Спыну подписал невыгодный протокол. У меня есть претензии к тому, как сформулировано в протоколе положение об аудите. Аудит долга означает аудит именно того, что мы потребили, а не аудит бизнеса в целом. Если мы обратимся в арбитраж, в международные суды, чтобы "Газпром" возместил убытки, понесенные "Молдовагазом", они будут размахивать этим протоколом, подписанным представителем правительства Республики Молдова», — заявил политический обозреватель Валерий Паша.
С другой стороны, представители власти называют решение «Газпрома» предсказуемым и говорят, что вице-премьер предоставит более подробную информацию по этому вопросу.
«Правительство ответит на письмо, которое пришло только вчера. Нам не о чем так волноваться, это был ожидаемый ответ со стороны "Газпрома" — не соглашаться на сложный функциональный и юридический аудит, чтобы понять, откуда взялись эти долги "Молдовагаза". Это логичный ответ "Газпрома", который не хочет давать четкую оценку того, как образовались эти долги», — отметил депутат ПДС Александр Трубка.
Согласно протоколу, подписанному в дополнение к контракту между «Молдовагазом» и «Газпромом», «Молдовагаз» погасит свой долг перед «Газпромом» в размере около 700 млн долларов после проведения внешнего аудита. Стороны договорились о том, что график выплаты этих долгов должен быть согласован после того, как будет установлена сумма накопленной задолженности.