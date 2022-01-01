Dnestr.TV

 
0

«Газпром» выступает против аудита долгов «Молдовагаза» - СМИ

«Газпром» выступает против аудита долгов «Молдовагаза» - СМИ

«Газпром» выступает против проведения аудита долга «Молдовагаза», как это предусмотрено в протоколе, подписанном вице-премьером Андреем Спыну и главой российского концерна Алексеем Миллером, пишет Noi_md
Согласно содержанию письма, которое поступило в распоряжение представителей кишиневской прессы, «Газпрому» не нравится идея проведения внешнего аудита в «Молдовагазе», и концерн требует выплаты долгов.
Политические обозреватели в Кишиневе перекладывают вину на вице-премьера Андрея Спыну - главного переговорщика Молдовы, и обвиняют его в подписании соглашения, которое противоречит интересам страны.
«Андрей Спыну подписал невыгодный протокол. У меня есть претензии к тому, как сформулировано в протоколе положение об аудите. Аудит долга означает аудит именно того, что мы потребили, а не аудит бизнеса в целом. Если мы обратимся в арбитраж, в международные суды, чтобы "Газпром" возместил убытки, понесенные "Молдовагазом", они будут размахивать этим протоколом, подписанным представителем правительства Республики Молдова», — заявил политический обозреватель Валерий Паша.

С другой стороны, представители власти называют решение «Газпрома» предсказуемым и говорят, что вице-премьер предоставит более подробную информацию по этому вопросу.

«Правительство ответит на письмо, которое пришло только вчера. Нам не о чем так волноваться, это был ожидаемый ответ со стороны "Газпрома" — не соглашаться на сложный функциональный и юридический аудит, чтобы понять, откуда взялись эти долги "Молдовагаза". Это логичный ответ "Газпрома", который не хочет давать четкую оценку того, как образовались эти долги», — отметил депутат ПДС Александр Трубка.

Согласно протоколу, подписанному в дополнение к контракту между «Молдовагазом» и «Газпромом», «Молдовагаз» погасит свой долг перед «Газпромом» в размере около 700 млн долларов после проведения внешнего аудита. Стороны договорились о том, что график выплаты этих долгов должен быть согласован после того, как будет установлена ​​сумма накопленной задолженности.

Источник: Noi_md
  • Сегодня, 09:36
  • DTV
  • Просмотров: 23
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье подняли цены на топливо
  • Вниманию граждан, желающих вывезти свой автомобиль на т ...
  • В руководстве Тирасполя и Бендер новые назначения
  • Кому положена доплата к российской пенсии в 2022 году
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • Более половины экспорта с левого берега Днестра поступа ...
  • Еще одна новогодняя история
  • Новые назначения : Александр Розенберг стал министром с ...
  • Определена величина минимального размера оплаты труда н ...
  • Оперштаб: Загруженность инфекционных госпиталей на сего ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье подняли цены на топливо
  • Вниманию граждан, желающих вывезти свой автомобиль на т ...
  • В руководстве Тирасполя и Бендер новые назначения
  • Кому положена доплата к российской пенсии в 2022 году
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • Более половины экспорта с левого берега Днестра поступа ...
  • Еще одна новогодняя история
  • Новые назначения : Александр Розенберг стал министром с ...
  • Определена величина минимального размера оплаты труда н ...
  • Оперштаб: Загруженность инфекционных госпиталей на сего ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна