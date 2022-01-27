В Днепре произошло резонансное преступление. ЧП произошло около четырех часов утра. 20-летний военнослужащий взял в оружейной автомат АК-47 и патроны и начал стрелять по другим солдатам. В караульном помещении находилось около 22 военнослужащих. Двоим удалось выбежать на улицу и вызвать полицию и скорую помощь. Погибло пять человек, включая гражданскую женщину, пишет korrespondent.net ссылаясь на пресс-службу МВД.
"Военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г.р., при выдаче оружия по неустановленным причинам, выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения", - говорится в сообщении.
Для задержания преступника в городе введена полицейская операция Сирена. По тревоге поднят личный состав подразделений Национальной полиции и Нацгвардии. Стрелок был задержан в Днепре. Оружие было при нем.
В СМИ появилось видео с камеры видеонаблюдения, установленной в оружейной комнате. Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям.
На кадрах виден подозреваемый стреляющий по своим сослуживцам, а потом добивающий выстрелами раненых.
Причины поступка солдата пока не сообщаются.
обновлено в 11:50
В МВД Украины прокомментировали инцидент со стрельбой в Днепре
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко прокомментировал инцидент со стрельбой в военной части Национальной гвардии в Днепре. Об этом он высказался на своей странице в Facebook, сообщает lenta.ru
Геращенко рассказал о состоянии военнослужащих, которые были ранены в результате стрельбы. В частности, он упомянул пострадавшую девушку, которой, по его словам, выстрелил в колено, в плечо и в живот. «Сейчас хирурги больницы Мечникова борются за ее жизнь. Она потеряла более трех литров крови», — заявил Геращенко.
Советник главы МВД добавил, что в тяжелом состоянии находятся еще два нацгвардейца. Один из них получил ранение в брюшную полость, а другой — в грудь, плечо и бедро. Жизнь еще двоих раненых, по оценкам врачей, находится вне опасности, отметил он.