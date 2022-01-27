Dnestr.TV

 
0

На Украине солдат расстрелял сослуживцев. Обновлено

На Украине солдат расстрелял сослуживцев. Обновлено

В Днепре произошло резонансное преступление. ЧП произошло около четырех часов утра. 20-летний военнослужащий взял в оружейной автомат АК-47 и патроны и начал стрелять по другим солдатам. В караульном помещении находилось около 22 военнослужащих. Двоим удалось выбежать на улицу и вызвать полицию и скорую помощь. Погибло пять человек, включая гражданскую женщину, пишет korrespondent.net ссылаясь на пресс-службу МВД.

"Военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г.р., при выдаче оружия по неустановленным причинам, выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения", - говорится в сообщении.

Для задержания преступника в городе введена полицейская операция Сирена. По тревоге поднят личный состав подразделений Национальной полиции и Нацгвардии. Стрелок был задержан в Днепре. Оружие было при нем.

В СМИ появилось видео с камеры видеонаблюдения, установленной в оружейной комнате. Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям.

На кадрах виден подозреваемый стреляющий по своим сослуживцам, а потом добивающий выстрелами раненых.

Причины поступка солдата пока не сообщаются.

обновлено в 11:50

В МВД Украины прокомментировали инцидент со стрельбой в Днепре

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко прокомментировал инцидент со стрельбой в военной части Национальной гвардии в Днепре. Об этом он высказался на своей странице в Facebook, сообщает lenta.ru

Геращенко рассказал о состоянии военнослужащих, которые были ранены в результате стрельбы. В частности, он упомянул пострадавшую девушку, которой, по его словам, выстрелил в колено, в плечо и в живот. «Сейчас хирурги больницы Мечникова борются за ее жизнь. Она потеряла более трех литров крови», — заявил Геращенко.

Советник главы МВД добавил, что в тяжелом состоянии находятся еще два нацгвардейца. Один из них получил ранение в брюшную полость, а другой — в грудь, плечо и бедро. Жизнь еще двоих раненых, по оценкам врачей, находится вне опасности, отметил он.


На Украине солдат расстрелял сослуживцев. Обновлено

На Украине солдат расстрелял сослуживцев. Обновлено

  • Сегодня, 10:12
  • DTV
  • Просмотров: 51
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье подняли цены на топливо
  • Вниманию граждан, желающих вывезти свой автомобиль на т ...
  • В руководстве Тирасполя и Бендер новые назначения
  • Кому положена доплата к российской пенсии в 2022 году
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • Более половины экспорта с левого берега Днестра поступа ...
  • Еще одна новогодняя история
  • Новые назначения : Александр Розенберг стал министром с ...
  • Определена величина минимального размера оплаты труда н ...
  • Оперштаб: Загруженность инфекционных госпиталей на сего ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье подняли цены на топливо
  • Вниманию граждан, желающих вывезти свой автомобиль на т ...
  • В руководстве Тирасполя и Бендер новые назначения
  • Кому положена доплата к российской пенсии в 2022 году
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • Более половины экспорта с левого берега Днестра поступа ...
  • Еще одна новогодняя история
  • Новые назначения : Александр Розенберг стал министром с ...
  • Определена величина минимального размера оплаты труда н ...
  • Оперштаб: Загруженность инфекционных госпиталей на сего ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна