США в своем ответе по гарантиям безопасности не ответили на самый главный вопрос - о нерасширении НАТО на восток, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров , сообщает РИА Новости
"По главному вопросу в этом документе позитивной реакции нет. Главным вопросом является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории Российской Федерации", - заявил Лавров журналистам.
Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что "рассчитывает поговорить с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в предстоящие дни - после того как Москва прочитает бумаги и будет готова обсуждать следующие шаги", пишет rg.ru
Документ, по его словам, включает "опасения США и их союзников и партнеров относительно действий России", "оценку по существу тем, вызывающих обеспокоенность у России", а также "идеи в областях, где мы бы смогли найти общие точки соприкосновения". При этом Блинкен заявил, что США не собираются отказываться от принципа "открытых дверей" НАТО.
США предлагают "дипломатический путь вперед", но обещают "новые поставки оружия" Украине
Блинкен уверял собравшихся на пресс-конференцию журналистов, что американский ответ "предлагает дипломатический путь вперед", но при этом сообщил о "новых поставках военного снаряжения из США", которые прибудут на Украину в дополнение к трем партиям, поступившим за последние дни. При этом госсекретарь напрямую увязал перспективы диалога с ситуацией вокруг Украины, которую США сами же нагнетают уже несколько месяцев.
Судя по заранее произошедшим утечкам в западные СМИ основных тезисов американского документа, никакой интриги он не содержит. За исключением того, что Белый дом почему-то упрямо отказывается обнародовать его текст, скромно называя его "частью дипломатического процесса".
Напомним, в конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, потребовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.