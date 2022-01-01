Сегодня мировое сообщество вспоминает жертв Холокоста. Международный день их памяти значится в календаре 27 января – в ознаменование освобождения советскими войсками узников крупнейшего концлагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Нацистских концентрационных лагерей было развернуто на территории, контролируемой Третьим рейхом, множество, еще больше – гетто.
Не обошла стороной эта фашистская система уничтожения людей по национальному признаку и земли нынешнего Приднестровья. Здесь действовали больше десятка гетто и лагерей. Массовые расстрелы лиц еврейской национальности и местного населения проходили в Тирасполе, Рыбнице, Дубоссарах, Бендерах. Погибли десятки тысяч человек. На местах трагических событий установлены памятники, к постаментам которых ежегодно в память о невинно убиенных приносят цветы, проводят митинги-реквиемы.
Памятно-траурные мероприятия были организованы и сегодня. В нынешнем году центральной точкой сбора тех, кто счел своим долгом почтить память погибших на территории Приднестровья жертв Холокоста, стало бендерское еврейское кладбище, сообщает president.gospmr.org
По поручению Президента ПМР Вадима Красносельского здесь установлен памятник бендерчанам, расстрелянным немецко-румынскими оккупантами, а также павшим на фронтах Великой Отечественной войны.
Над проектом мемориала с октября прошлого года работали архитекторы Управления развития городской среды бендерской госадминистрации. Возглавил творческий коллектив Игорь Швыдкой, в составе группы – Зоя Клёван, Кристина Кирильченко, Дмитрий Хаджи.
В центральной части выполненной из черного гранита композиции изображена минора – семисегментный подсвечник, символизирующий древо жизни (аналогичный элемент есть на Государственном флаге Израиля). Важная составляющая комплекса – панорама событий, связанных с расстрелом представителей еврейской национальности и боев, проходивших у подножия Бендерской крепости. Здесь же – 14 плит с именами погибших. Информация предоставлена Еврейской общиной Бендер. Новая гранитная композиция расположена по соседству с установленным в октябре 2019 года памятным знаком, напоминающем о расстрелянных в Бендерах детях из еврейских семей (автор памятника Александр Соборов). В результате создан единый комплекс, посвященный памяти тех, кого принято называть жертвами Холокоста.
Церемония открытия мемориальной стены прошла с участием Главы приднестровского государства. Среди приглашенных – руководители органов госвласти и управления Приднестровья, представители зарубежных посольств, еврейских общин, религиозных организаций и объединений различных государств.
В ходе митинга память погибших в годы немецко-румынской оккупации лиц еврейской национальности, тысячу из которых убили на месте нынешнего еврейского кладбища в Бендерах, почтили Минутой молчания.
Обращаясь к участникам памятного мероприятия, Президент ПМР Вадим Красносельский сказал: «Прошлое столетие – двадцатый век – было отмечено страшными злодеяниями, катастрофами, среди которых, конечно же, особо выделяется Холокост – истребление людей еврейской национальности. Цифры известны: 6 миллионов погибших в Европе с 1933 по 1945 год. Не обошла эта ужасная трагедия и территорию современного Приднестровья, так называемую оккупационную территорию, которую называли тогда «Транснистрия». По разным данным было уничтожено, умерщвлено, растерзано от 800 тысяч до миллиона лиц еврейской национальности. Это трагедия, страшнее которой трудно представить. Все закончилось победой Советского Союза и союзников в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне. Казалось бы, все, поставлена точка на нацизме, на фашизме поставлен крест – окончательный и бесповоротный. У меня, как у жителя Советского Союза, у молодого человека, даже не было сомнений в этом. Но потом, в конце 1980-х – начале 1990-х сквозь тело Советского Союза пророс фашизм, нацизм поднял голову. Даже здесь, на территории современной Молдовы, Молдавской ССР звучали лозунги антисимитского и русофобского содержания. Почему так? Почему так происходит? Ответ прост: не хватает памяти, а у кого-то не хватает совести, чтобы противостоять этим явлениям – фашизму и нацизму».
Вадим Красносельский призвал всеми силами противостоять любым проявлениям фашизма и нацизма, не замалчивать прошлое и происходящее в наши дни, чтобы не допустить повторения трагедии. Президент выразил благодарность всем, кто участвовал в создании открытого сегодня мемориала, и тем, кто прибыл на траурно-памятную церемонию.
На митинге-реквиеме выступил Председатель Еврейской общины РМ Александр Билинкис, подчеркнув значимость сегодняшнего события и высоко оценив работу, проводимую в Приднестровье по сохранению памяти о жертвах Холокоста. «Они стерты из жизни, но не стерты из нашей памяти… За сухими цифрами человеческих потерь – люди, их несбывшиеся мечты, непрожитые жизни», – отметил Александр Билинкис. Он рассказал о планах по созданию памятников в других городах. Проинформировал также о предстоящем открытии в Бендерах Еврейского центра. Здание выделено по улице Котовского. Здесь будет синагога, воскресная школа, музей истории и быта евреев.
Руководитель Московской еврейской религиозной общины Йосеф Сусайков зачитал приветсвенный адрес от имени Главного раввина России Адольфа Шаевича. Глава Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений России Швальб Пинхас остановился в своем выступлении на событиях 77-летней давности, связанных с освобождением узников фашизма. Он говорил о благодарности еврейского народа советскому солдату-освободителю и о признательности всем, кто сегодня продолжает бороться со злом, имя которому фашизм, сохраняя память о самых страшных страницах истории. Главный раввин Союза религиозных еврейских общин Республики Беларусь Мордехай Райхинштейн процитировал Тору, которая призывает: «Помни дни мира, которые были, размышляя над годами каждого поколения». Он выразил благодарность руководству и народу Приднестровья за бережное и почтительное отношение к истории, подчеркнув, что крайне важно усваивать и помнить уроки прошлого.
Представитель израильского посольства Кристина Ротару передала приветственные слова Йоэля Лиона, Временно исполняющего обязанности Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства Израиль в Республике Молдова, который выразил сожаление, что не смог лично присутствовать на церемонии открытия памятника.
Прибывший в Приднестровье для участия в памятных мероприятиях Народный артист РФ Александр Розенбаум рассказал, что узнал о сегодняшнем мероприятии из беседы с Главой приднестровского государства Вадимом Красносельским, состоявшейся около полугода назад во время авиаперелета. По словам артиста, его прабабушка родом из этих мест. Александр Розенбаум считает, что среди тех, кто упокоен на бендерском еврейском кладбище, есть и его предки. Он говорил о трагедии середины прошлого века, назвав ее виновников нелюдями и выразив уверенность, что ни одно преступление не останется без наказания.
Поминальную молитву по невинно убиенным в годы ВОВ еврейским детям, воинам-евреям и жителям города Бендеры еврейской национальности провел Главный раввин Еврейской общины Республики Молдова Даниэль Изаксон Шимшон.
Мемориальная стена – четвертый установленный в Бендерах памятник представителям еврейской национальности, жизнь которых трагически оборвалась в годы Великой Отечественной войны. Траурно-памятные мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв Холокоста, продолжились у стен Бендерской крепости Одна из точек на карте Бендер, хранящая память о трагических событиях середины прошлого столетия, связанных с геноцидом еврейского народа, – ров Бендерской крепости. Летом-осенью 1941 года здесь орудовали фашисты. Специально созданная Комиссия по расследованию злодеяний немецко-румынских захватчиков в конце 1944 года обнаружила у Главных крепостных ворот по улице Панина (напротив Памятника Русской Славы) четыре расстрельные ямы. Достоверно известно, что 8 августа 41-го у стен крепости было убито 58 человек, восьмеро из которых – дети. После эксгумации останков удалось установить имена 11 погибших.
Эта информация прописана на памятной плите, которую сегодня официально открыли. Гранитную доску расположили под табличкой, закрепленной на стене в 1997 году членами только созданной на тот момент в Бендерах еврейской религиозной общины.
Установленную на месте трагических событий памятно-информационную плиту открыли Президент ПМР Вадим Красносельский и почетные гости, прибывшие в Бендеры для участия в траурных мероприятиях, приуроченных ко Дню жертв Холокоста. Возложив к плите цветы, участники церемонии прошли в храм Александра Невского, расположенный на территории одноименного парка возле Бендерской крепости, где зажгли поминальные свечи.