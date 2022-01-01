Представитель МИДа России Алексей Зайцев на пресс-конференции 27 января заявил, что слова президента Молдовы Майи Санду о роли России в приднестровском конфликте «не выдерживают критики», сообщает NewsMaker
Заместитель директора Департамента информации и печати МИДа России Алексей Зайцев 27 января прокомментировал интервью президента Молдовы Майи Санду, которое 21 января она дала румынскому телеканалу PRO TV. Тогда Санду заявила, что приднестровский конфликт был попыткой остановить процесс обретения независимости Молдовой, и в этом участвовала Россия. Также Санду в очередной раз заявила о необходимости вывода российских войск с территории Молдовы.
Зайцев же заявил, что Россия не вводила свои войска в Приднестровье, а 14-я армия находилась в регионе со времен Советского Союза. «Общеизвестно, что российские войска туда не направлялись, 14-я армия находилась в регионе со времен Советского Союза и стала той силой, которая остановила массовое кровопролитие. В настоящее время российские миротворцы продолжают обеспечивать мир на берегах Днестра», — заявил Зайцев.
Он также отметил, что в этом контексте едва ли уместно говорить о том, что «ключом» к решению приднестровской проблемы является вопрос пребывания в регионе российских войск.
Представитель МИД России призвал Майю Санду и других молдавских партнеров отказаться от «далеких от реальности исторических экскурсов» и «сосредоточиться на решении открытых вопросов российско-молдавских отношений», в том числе «искусственно создаваемых Кишиневом проблем» .
Зайцев также заявил о необходимости придания позитивной динамики процессу приднестровского урегулирования и возобновления диалога с Тирасполем по всем аспектам урегулирования. «В свою очередь готовы к конструктивному прагматичному сотрудничеству с Молдавией, с народом, с которым нас связывает богатая общая история и тесный культурно-исторический узел», — заключил Алексей Зайцев.