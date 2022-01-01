Министерство экономического развития Приднестровья составило анализ текущей ситуации в экономике республики и возможных факторах, которые могут оказать на нее воздействие в краткосрочной перспективе, сообщает NewsPMR
Промышленность
В 2022 году, в условиях сокращения влияния отложенного спроса на мировой рынок металлургии на фоне сохранения факторов восстановления внешнего и внутреннего спроса, при действующих условиях поставок на основные рынки сбыта приднестровской продукции, прогнозируется снижение объемов индустриального производства по полному кругу предприятий на 4,1%.
В электроэнергетике при условии сохранения сложившихся параметров экспорта и поддержания спроса отечественных энергоемких производств на текущем уровне прогнозируется удержание параметра выпуска электроэнергетики на уровне, близком к ожидаемому уровню 2021 году (прирост на 0,6%).
В черной металлургии в 2022 году на мировом рынке возможен профицит предложения, в связи с чем вероятен нисходящий ценовой тренд и сокращение выпуска отрасли в прогнозном периоде на 13,3%.
В химической промышленности в 2022 году прогнозируется сохранение восстановительных тенденций в части объема производства отрасли, что определит рост выпуска на 7,8% к ожидаемому параметру 2021 года.
В машиностроении, станкостроении и металлообработке в прогнозируемом периоде, учитывая отраслевые риски, вероятна понижательная коррекция объема производства (снижение в пределах до 1,0%).
Параметры промышленного производства электротехнической отрасли в прогнозном периоде сохранят нарастающих тренд, обеспечив прирост выпуска на 7,5%.
Прогнозируемое в 2022 году восстановление промышленности строительных материалов (прирост на 4,3%) будет ниже требующегося для возвращения к уровню 2020 года.
В легкой промышленности в 2022 году при сохранении экспортных позиций отечественных предприятий в условиях отсутствия шоковых изменений цен на сырьевых рынках уровень производства имеет потенциал к дальнейшему расширению на 5,1%.
На предприятиях пищевой промышленности в прогнозном периоде общий позитивный фон определяет прирост товарного выпуска на 4,2%.
В прогнозном периоде выработка мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности оценивается на уровне, близком к параметру 2021 года (снижение на 0,4%).
Агропромышленный комплекс
Аграрная политика государства в 2022 году будет направлена на создание условий для усиления инвестиционного и инновационного потенциала развития отрасли с учетом необходимости решения задач повышения уровня продовольственной самообеспеченности республики и увеличения конкурентоспособности аграрного производства, эффективного использования природных ресурсов, снижения себестоимости производимой продукции, а также создания условий для устойчивого социально-экономического развития сельских территорий.
В 2022 году при благоприятном событийном фоне (отсутствие ярких погодных аномалий, умеренная волатильность цен) объем производства отрасли оценивается на 2,7% выше показателя 2021 года.