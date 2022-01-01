Dnestr.TV

 
0

Анализ текущей ситуации в экономике Приднестровья

Анализ текущей ситуации в экономике Приднестровья

Министерство экономического развития Приднестровья составило анализ текущей ситуации в экономике республики и возможных факторах, которые могут оказать на нее воздействие в краткосрочной перспективе, сообщает NewsPMR

Промышленность

В 2022 году, в условиях сокращения влияния отложенного спроса на мировой рынок металлургии на фоне сохранения факторов восстановления внешнего и внутреннего спроса, при действующих условиях поставок на основные рынки сбыта приднестровской продукции, прогнозируется снижение объемов индустриального производства по полному кругу предприятий на 4,1%.

В электроэнергетике при условии сохранения сложившихся параметров экспорта и поддержания спроса отечественных энергоемких производств на текущем уровне прогнозируется удержание параметра выпуска электроэнергетики на уровне, близком к ожидаемому уровню 2021 году (прирост на 0,6%).

В черной металлургии в 2022 году на мировом рынке возможен профицит предложения, в связи с чем вероятен нисходящий ценовой тренд и сокращение выпуска отрасли в прогнозном периоде на 13,3%.

В химической промышленности в 2022 году прогнозируется сохранение восстановительных тенденций в части объема производства отрасли, что определит рост выпуска на 7,8% к ожидаемому параметру 2021 года.

В машиностроении, станкостроении и металлообработке в прогнозируемом периоде, учитывая отраслевые риски, вероятна понижательная коррекция объема производства (снижение в пределах до 1,0%).

Параметры промышленного производства электротехнической отрасли в прогнозном периоде сохранят нарастающих тренд, обеспечив прирост выпуска на 7,5%.

Прогнозируемое в 2022 году восстановление промышленности строительных материалов (прирост на 4,3%) будет ниже требующегося для возвращения к уровню 2020 года.

В легкой промышленности в 2022 году при сохранении экспортных позиций отечественных предприятий в условиях отсутствия шоковых изменений цен на сырьевых рынках уровень производства имеет потенциал к дальнейшему расширению на 5,1%.

На предприятиях пищевой промышленности в прогнозном периоде общий позитивный фон определяет прирост товарного выпуска на 4,2%.

В прогнозном периоде выработка мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности оценивается на уровне, близком к параметру 2021 года (снижение на 0,4%).

Агропромышленный комплекс

Аграрная политика государства в 2022 году будет направлена на создание условий для усиления инвестиционного и инновационного потенциала развития отрасли с учетом необходимости решения задач повышения уровня продовольственной самообеспеченности республики и увеличения конкурентоспособности аграрного производства, эффективного использования природных ресурсов, снижения себестоимости производимой продукции, а также создания условий для устойчивого социально-экономического развития сельских территорий.

В 2022 году при благоприятном событийном фоне (отсутствие ярких погодных аномалий, умеренная волатильность цен) объем производства отрасли оценивается на 2,7% выше показателя 2021 года.

Ринат Ветров, NewsPMR
  • Сегодня, 11:42
  • DTV
  • Просмотров: 14
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье подняли цены на топливо
  • Вниманию граждан, желающих вывезти свой автомобиль на т ...
  • В руководстве Тирасполя и Бендер новые назначения
  • Кому положена доплата к российской пенсии в 2022 году
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • Более половины экспорта с левого берега Днестра поступа ...
  • Еще одна новогодняя история
  • Новые назначения : Александр Розенберг стал министром с ...
  • Определена величина минимального размера оплаты труда н ...
  • Оперштаб: Загруженность инфекционных госпиталей на сего ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье подняли цены на топливо
  • Вниманию граждан, желающих вывезти свой автомобиль на т ...
  • В руководстве Тирасполя и Бендер новые назначения
  • Кому положена доплата к российской пенсии в 2022 году
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • Более половины экспорта с левого берега Днестра поступа ...
  • Еще одна новогодняя история
  • Новые назначения : Александр Розенберг стал министром с ...
  • Определена величина минимального размера оплаты труда н ...
  • Оперштаб: Загруженность инфекционных госпиталей на сего ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна