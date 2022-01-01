Выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту президент Белоруссии призвал граждан страны брать земельные участки, сообщает ТАСС.
Белорусам надо "ковыряться в земле", и тогда в головах "дури будет меньше". Об этом заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту.
"Сюда уже хлынули все. И из России, спасибо им россиянам. И с Запада, с Украины, люди приезжают, чтобы жить на этих участках. Я же вас призываю: возьмите, ковыряйтесь на этой земле, дури будет меньше в наших головах, ковидом болеть не будем", - сказал Лукашенко.
"Медленно раскачиваются, бесплатно взять не могут. А когда это будет скуплено, в том числе жителями других государств, вы потом будете власть упрекать", - добавил он.
Основные тезисы Послания Президента Беларуси - в текстовой онлайн-трансляции БЕЛТА
- Лукашенко поручил рассмотреть предложение объявить строительство музея в Хатыни всебелорусской молодежной стройкой.
- Лукашенко назвал референдум по Конституции положением "цугцванг" для оппозиции и беглых. "Проголосуют - выиграл. Не проголосуют - тоже выиграл", - отметил белорусский лидер.
-Беларусь недавно спасла Украину от краха энергетической системы, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
- Александр Лукашенко отметил, что когда-то в Украине 50% электроэнергии получали на 15 атомных энергоблоках, построенных в советские времена. "Сегодня ходят с протянутой рукой по миру и просят электроэнергию. Недавно спасли их от краха энергетической системы, поставив им вплоть до ущерба себе нужное количество электроэнергии. И они в это время себя так ведут", - укорил Президент украинскую сторону.
-Возможно, в Беларуси построят еще одну атомную станцию. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, отвечая на вопросы приглашенных на Послание белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.
"Возможно, мы еще и вторую АЭС построим, почему бы и нет", - сказал глава государства.
-Лукашенко: Беларусь никогда не будет источником войны
"У нас армия создана для того, чтобы на нашей территории защищать себя. Придут убивать - получат на всю катушку и на нашей, и на чужой территории. Мы никогда не будем источником войны", - подчеркнул белорусский лидер.
-Президент Беларуси Александр Лукашенко не видит смысла, зачем Литва пытается вести войну с Беларусью, прежде всего экономическую.
"Вы с Беларусью зачем воюете, вы зачем товары наши в порт не пускаете? Вы к войне просто ведете: сегодня - к экономической, завтра - к горячей", - подчеркнул белорусский лидер.
"Давайте вернемся к нормальному сотрудничеству, не будем смотреть друг на друга как на врагов. В этой войне победителей не будет", - призвал Александр Лукашенко.
-Лукашенко признался, что гордится белорусами :"Сила в единстве, нам есть за что бороться".
-Лукашенко: партнер номер один для Беларуси - Россия.
-Лукашенко: Необходимо выработать единые критерии к определению "деревни будущего"
-Президент: за 5 лет нужно отремонтировать и построить 7 тыс. км местных и 5 тыс. км республиканских дорог
- В Беларуси не собираются уничтожать индивидуальных предпринимателей, но необходимо совершенствовать подходы к их работе
-В Беларуси в кратчайшие сроки запустят новый инвестиционный цикл - Лукашенко о достижениях экономики в 2021 году: "Ни один из мрачных прогнозов не сбылся".
-Лукашенко: в Беларуси никогда не пойдут на уничтожение бесплатной медицины и, наоборот, будут ее развивать
Президент подчеркивает, что в условиях пандемии главная задача, которую он ставит перед врачами и системой здравоохранения в целом, - сохранение жизни людей.
"Президент переходит к контролю главного показателя - смертности населения. Как хотите лечите людей, но человек должен жить. Это главное - сохранение жизни человека", - подчеркнул белорусский лидер.
- Белорусские атлеты на Олимпиаде в Китае смогут состязаться без давления и политических интриг -- Лукашенко
-Лукашенко: государственная власть не шоколад "Президент", чтобы всем нравиться .