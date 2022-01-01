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Лукашенко посоветовал белорусам "ковыряться в земле", чтобы было меньше "дури в голове". Тезисы послания

Лукашенко посоветовал белорусам "ковыряться в земле", чтобы было меньше "дури в голове". Тезисы послания

Выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту президент Белоруссии призвал граждан страны брать земельные участки, сообщает ТАСС.

Белорусам надо "ковыряться в земле", и тогда в головах "дури будет меньше". Об этом заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту.

"Сюда уже хлынули все. И из России, спасибо им россиянам. И с Запада, с Украины, люди приезжают, чтобы жить на этих участках. Я же вас призываю: возьмите, ковыряйтесь на этой земле, дури будет меньше в наших головах, ковидом болеть не будем", - сказал Лукашенко.

"Медленно раскачиваются, бесплатно взять не могут. А когда это будет скуплено, в том числе жителями других государств, вы потом будете власть упрекать", - добавил он.

Основные тезисы Послания Президента Беларуси - в текстовой онлайн-трансляции БЕЛТА

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-Беларусь недавно спасла Украину от краха энергетической системы, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

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-Возможно, в Беларуси построят еще одну атомную станцию. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, отвечая на вопросы приглашенных на Послание белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Возможно, мы еще и вторую АЭС построим, почему бы и нет", - сказал глава государства.

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"У нас армия создана для того, чтобы на нашей территории защищать себя. Придут убивать - получат на всю катушку и на нашей, и на чужой территории. Мы никогда не будем источником войны", - подчеркнул белорусский лидер.

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"Вы с Беларусью зачем воюете, вы зачем товары наши в порт не пускаете? Вы к войне просто ведете: сегодня - к экономической, завтра - к горячей", - подчеркнул белорусский лидер.

"Давайте вернемся к нормальному сотрудничеству, не будем смотреть друг на друга как на врагов. В этой войне победителей не будет", - призвал Александр Лукашенко.

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Президент подчеркивает, что в условиях пандемии главная задача, которую он ставит перед врачами и системой здравоохранения в целом, - сохранение жизни людей.

"Президент переходит к контролю главного показателя - смертности населения. Как хотите лечите людей, но человек должен жить. Это главное - сохранение жизни человека", - подчеркнул белорусский лидер.

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Источник: belta.by
  • Сегодня, 12:36
  • DTV
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