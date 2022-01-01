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Минздрав ПМР ведет работу по улучшению качества онкологической помощи

Минздрав ПМР ведет работу по улучшению качества онкологической помощи

Глава Правительства Александр Мартынов продолжает держать на личном контроле вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи онкологическим больным. По инициативе Премьера предпринят ряд шагов, которые позволят позитивно изменить текущее положение дел. Продолжилось обсуждение уже исполненных поручений и проработка новых вопросов в рамках онлайн встречи с министром здравоохранения Кристиной Албул и врачами. В диалоге приняли участие главный врач-онколог республики Алина Андреева и врач-онколог одной из московских клиник Виталий Огородников, сообщает пресс-служба Правительства ПМР

В первую очередь речь шла о лекарственных препаратах, которые используются для лечения онкологических заболеваний. Минздрав ежегодно составляет перечень препаратов, необходимых для пациентов этого профиля. На данном этапе в него внесены изменения: исключены препараты, не отвечающие современным требованиям, и добавлены новые.

«Объясню, почему мы пришли к этому перечню лекарственных препаратов. Не всегда препараты, которые мы покупали, до настоящего времени соответствовали критерию цена-качество. В данном случае мы говорили об эффективных препаратах, а не о тех, которые стоят дешево», - пояснила Кристина Албул.

При этом глава ведомства обратила внимание на тот факт, что в новый список вошли лекарственные средства, с наименьшим количеством побочных эффектов. Аналогичные реестры препаратов для лечения опасных для жизни заболеваний предоставили эндокринологи, гастроэнтерологи, нефрологи и иных специализаций.

«Наша цель – это качественные препараты с максимальным эффектом от лечения, а не экономия», - подчеркнул Александр Мартынов, завершая обсуждение данной темы.

Министр здравоохранения представила План-график мероприятий, направленных на повышение качества диагностирования и лечения в сфере онкологии. В документе по поручению Премьера отображены непосредственно мероприятия, сроки их реализации, ожидаемые результаты и ответственные лица.

Как сообщила Кристина Албул «дорожная» карта рассчитана на 2022-2023 годы. Основной упор будет сделан на профилактике и раннем выявлении злокачественных новообразований. Речь о проведении скринингов населения, а также совершенствовании амбулаторно-онкологической службы. Отдельно речь шла о повышении квалификации кадров. В течение месяца документ доработают, а затем утвердят на заседании Правительства.

Премьеру доложили о запуске проекта, о котором шла речь на встрече с врачами-онкологами в конце прошлого года. А именно, о старте онко-консилиума в расширенном формате. Теперь к работе подключены иностранные специалисты, в том числе российские. Первое заседание в онлайн-формате состоялось две недели назад. Сегодня работа успешно продолжается. Для повышения ее эффективности врачам-онкологам обеспечат доступность информационной среды. Соответствующие поручения даны руководству Минздрава.

«В рамках этого проекта также предусмотрено, это была договоренность на уровне университета, о том, что один час дополнительно выделен на непрерывное образование. То есть составлен учебный план по образованию онкологов республики», - добавил Виталий Огородников.

В том числе речь шла о работе гистологической лаборатории и повышении профессионального уровня ее сотрудников. Прорабатывать это направление также предстоит Минздраву.

На данный момент налаживается взаимодействие лаборатории университета с центральной лабораторией по гистологии и иммуногистохимии РФ на базе ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова». Это также важный шаг в процессе повышения уровня медицинской помощи онкольным приднестровцам.

Следующая встреча в подобном формате запланирована через месяц.

Источник: пресс-служба Правительства ПМР
  • Сегодня, 12:50
  • DTV
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