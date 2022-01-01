Итоги оперативно-служебной деятельности МВД за прошлый год, проблемные вопросы и задачи, поставленные перед Министерством внутренних дел на 2022-й. Об этом в режиме онлайн говорили 28 января на Коллегии МВД ПМР.
В работе расширенного совещания принял участие Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский, а также руководители органов исполнительной, законодательной и судебной власти, сообщает пресс-служба МВД ПМР.
В 2021-м МВД работало в сложных условиях. Пандемия новой вирусной инфекции продолжила оказывать влияние на организацию деятельности подразделений Министерства. Несмотря на это, личный состав в полном объёме выполнял возложенные на него задачи по борьбе с нарушениями закона, обеспечению правопорядка и общественной безопасности.
Министр внутренних дел ПМР Виталий Нягу: «Криминальная обстановка в республике оставалась стабильной и контролируемой. Уровень преступности в прошлом году сократился на 12%. Это самый низкий показатель за последние 19 лет. Раскрываемость по оконченным расследованием уголовным делам составила 90,2%. (подробнее здесь)
Хочу поблагодарить личный состав за ответственное отношение к исполнению возложенных обязанностей. Уверен, сотрудники органов внутренних дел сделают всё необходимое для повышения уровня защищённости граждан и обеспечения правопорядка в республике».
В планах МВД на 2022 год, помимо выполнения прямых задач по борьбе с преступностью:
– сформировать дополнительные принципы и методы профилактики правонарушений;
– реализовать комплекс мероприятий в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
– уделить особое внимание вопросам по противодействию экстремизму, коррупции и незаконной миграции, а также правонарушениям, совершаемым с использованием информационных технологий;
– повысить уровень ведомственного обмена информацией как между правоохранительными органами республики, так и с компетентными органами иностранных государств.
Отдав должное положительной динамике деятельности сотрудников подразделений МВД, Президент обозначил направления, по которым предстоит усилить работу. В целом же по итогам минувшего года Глава государства дал удовлетворительную оценку работе правоохранительного ведомства.
Криминогенная обстановка и борьба с коррупцией
За отчётный период сотрудниками МВД проделан значительный объём работы. Достигнуты положительные результаты по большинству приоритетных направлений оперативно-служебной деятельности. Результатом этого стало снижение уровня преступности в 2021 году на 12%.
Всего зарегистрировано 2982 преступления. Это самый низкий показатель за последние 19 лет, то есть с момента введения в действие уголовно-процессуального законодательства нашей республики.
Снижение зафиксировано во всех территориальных ОВД, за исключением Рыбницкого отдела внутренних дел. Там рост регистрации преступлений составил чуть более 3% (14 преступлений).
В прошлом году на территории республики зарегистрировано 447 тяжких и 169 особо тяжких преступлений.
Регистрация тяжких преступлений, по сравнению с предыдущим периодом, снизилась на 15%, а особо тяжких – фактически осталась на уровне позапрошлого года: в отчётном периоде зарегистрировано на два преступления меньше.05-1
Следует отметить, что из 169 особо тяжких преступлений 85 выявлены сотрудниками правоохранительных органов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и взяточничеством.
Фактически на уровне позапрошлого года сохранилась общереспубликанская регистрация преступлений, совершённых в общественных местах. В отчётном периоде таких преступлений зафиксировано 153. Годом ранее их было 150.
Количество преступлений, совершаемых в общественных местах, неизменно снижается на протяжении последних пяти лет. Исключение составил только отчётный период.
По итогам прошлого года по линии милиции общественной безопасности отмечено снижение общего количества преступлений на 6% – с 656 до 616 деяний. Удельный вес зарегистрированных преступлений по линии МОБ составил почти 21% от общего количества.
В прошлом году правоохранительными органами всего было раскрыто 2755 преступлений. Раскрываемость по оконченным расследованием уголовным делам составила 90,2%.
Повысилась эффективность установления лиц, виновных в причинении тяжкого вреда здоровью, совершении убийств, разбоев. Остаток нераскрытых деяний по данным составам сократился. Проводилась работа по раскрытию преступлений прошлых лет, в том числе относящихся к категории тяжких и особо тяжких.
Так, например, в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска в прошлом году было раскрыто убийство десятилетней давности: в декабре 2011 года во дворе одного из учебных заведений города Бендеры был обнаружен труп охранника с признаками насильственной смерти. В настоящее время подозреваемый содержится под стражей, проводятся необходимые следственные действия для направления уголовного дела в суд.
Общественный резонанс в прошлом году вызвала серия краж автомобильных катализаторов. Сотрудниками криминальной милиции было06 изобличено лицо, причастное к совершению более 30 эпизодов таких хищений в городах Тирасполь и Бендеры. У подозреваемого были изъяты орудия совершения преступлений. В ближайшее время уголовное дело планируется направить в суд.
Пример наступательной работы - раскрытие двадцати квалифицированных хищений из частных домовладений и офисов, совершённых в городе Тирасполь, Слободзейском и Григорипольском районах. Была изобличена преступная группа, участникам которой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Все они являются жителями Республики Молдова. Раскрытие данного преступления потребовало участия более 50 сотрудников криминальной милиции и специалистов экспертных подразделений. В настоящее время дело передано на рассмотрение суда.
В сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ в прошлом году выявлено 268 преступлений, из которых 90 – непосредственно связаны со сбытом.
Проведён целый ряд оперативно-профилактических мероприятий в целях перекрытия контрабандных поставок наркотиков в республику, ликвидации внутренней сырьевой базы наркотиков, а также ликвидации схем сбыта (в том числе «виртуальных») запрещённых и подконтрольных веществ.
В течение прошлого года выявлено 11 фактов контрабанды, в том числе с использованием международных почтовых отправлений из соседних государств. Предотвращена деятельность 7 интернет-магазинов, к уголовной ответственности привлечены 4 их администратора и 6 курьеров, распространявших наркотики.
В настоящее время на учёте в органах внутренних дел состоит более 2200 человек, так или иначе связанных с незаконным оборотом наркотиков.
В отчётном периоде составлено 573 административных протокола, из которых 475 – за потребление наркотических средств либо психотропных веществ без назначения врача.
В целом следует отметить, что снижение регистрации преступлений в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков отмечается второй год подряд.
По итогам 2020 года снижение произошло на треть, а по итогам прошлого года – почти на 20%. Одна из причин этого связана с усилением пограничного режима в условиях карантина и, тем самым, снижением фактов нелегального завоза на территорию республики наркотических и психотропных веществ.
Однако в настоящее время на территории нашей республики, как и в сопредельных государствах, продолжают свою незаконную деятельность интернет-магазины, которые бесконтактным способом осуществляют сбыт наркотических средств. Их администраторы находятся за пределами Приднестровья.
Несмотря на это, в МВД будет продолжена наступательная работа по установлению и прекращению незаконной деятельности «закладчиков» и «курьеров». Это имеет большое значение ввиду того, что именно наркопреступления являются производными многих краж, грабежей, разбоев и других преступлений. К тому же по итогам года зафиксирован 50-процентный рост преступлений, совершённых в состоянии наркотического опьянения.
В целом по категориям лиц, совершивших преступления, по оконченным производством уголовным делам наблюдается снижение преступлений: среди несовершеннолетних – на 6% (с 210 до 198), неработающих – на 12% (с 1839 до 1617), женщин – на 10% (с 381 до 341) и иностранных граждан – на 47% (с 316 до 241).
О розыскной работе
10За отчётный период в розыск были объявлены 550 уголовных преступников, из них 407 были задержаны. Также в прошлом году задержаны 138 разыскиваемых по уголовным делам граждан, которые были объявлены в розыск в прошлые годы.
В 2021-м в розыск было объявлено 18 без вести пропавших лиц, местонахождение всех установлено. Кроме того, было прекращено 6 розыскных дел прошлых лет, по которым также было установлено местонахождение ушедших в неизвестном направлении людей. Однако в розыске всё ещё остаются люди, судьба которых неизвестна уже не один год подряд.
Ситуация в сфере борьбы с экономической преступностью и коррупцией
Можно говорить об определённых успехах в этой сфере: больше выявлено нарушений налогового законодательства и нарушений правил о валютных операциях. В прошлом году выявлено 42 преступления в сфере налогообложения. По этим делам, находящимся в производстве, было обеспечено возмещение ущерба на общую сумму свыше 18 миллионов 290 тысяч рублей, из которых свыше 8 миллионов 110 тысяч – денежными средствами.
Наложен арест на имущество лиц, проходящих по уголовным делам, на сумму свыше 10 миллионов 180 тысяч рублей. Сумма возмещённого ущерба по уголовным делам прошлых лет составила свыше 7 миллионов 630 тысяч рублей.11-2
Неуплата налогов в бюджет крайне отрицательно влияет на возможность исполнения государством своих социальных обязательств. В целях разъяснения требований налогового законодательства проведены встречи с представителями среднего и малого бизнеса.
Не реже одного раза в квартал проводятся межведомственные рабочие совещания в целях координации деятельности правоохранительных органов по решению возникших вопросов в части борьбы с налоговыми и иными экономическими правонарушениями.
В середине прошлого года на базе Тираспольского юридического института с использованием дистанционных образовательных технологий проведены курсы повышения квалификации по предупреждению, выявлению и расследованию налоговых и иных экономических преступлений. В них приняли участие представители Прокуратуры, Министерства финансов, Следственного комитета и УБЭПиК. Всего 187 должностных лиц. Для проведения этих курсов преподавателями ТЮИ была разработана дополнительная учебная программа. В качестве лекторов были также привлечены представители судейского сообщества – судьи Тираспольского и Верховного суда.
В прошлом году сотрудниками подразделений по борьбе с экономическими преступлениями оперативным путём выявлен ряд преступлений, имевших общественный резонанс и потребовавших повышенного объёма оперативно-следственной работы. Это уголовные дела в отношении ряда руководителей следующих ООО: «Дом Окон», «Грин Интермаркет», «Океан», «Форис».
Сумма неуплаты налогов по ним составила от 1 до 4 с половиной миллионов рублей.
Также оперативным путём было раскрыто мошенничество, совершённое сотрудниками бендерского филиала одного из коммерческих банков. Они путём использования поддельных документов и информационных технологий похитили с депозитов умерших граждан денежные средства на сумму 168 тысяч рублей.
10-1Криминальные деяния, совершённые с использованием IT-технологий, это уже далеко не единичные факты. По прогнозам МВД, динамика таких преступлений будет только возрастать. Своеобразным «катализатором» здесь является пандемия, которая повлекла масштабный «уход в онлайн» многих сфер жизнедеятельности общества.
Поэтому противодействию правонарушениям, совершаемым с использованием информационных технологий, в МВД будет уделено особое внимание. К примеру, в Российской Федерации доля криминальных деяний с использованием IT-технологий уже сейчас достигает 25%.
В этой связи требуется скоординированная работа всех правоохранительных органов. Современные информационные технологии широко используются в незаконном обороте наркотиков. В прошлом году с их помощью были совершены различного рода мошеннические действия и другие противоправные деяния. Планируется более детально изучить и, если потребуется, дополнительно сформировать правовые и организационно-технические механизмы реагирования на противоправную деятельность в данной сфере.
Министр внутренних дел ПМР Виталий Нягу: «Руководству УБЭПиК хочу ещё обозначить ряд задач, которые были поставлены Главой государства в Послании.
Первое.
В предстоящем периоде необходимо будет организовать проверки соблюдения Закона «О закупках».
В Послании была отмечена ликвидация коррупционных схем в ряде отраслей и секторов экономики республики, в том числе на некоторых госпредприятиях.
Недопущение создания таких схем по своей значимости, по моему мнению, сопоставимо с выявлением фактов неуплаты налогов. Ведь в обоих случаях – при коррупционных схемах либо неуплате налогов – бюджет республики лишается денежных средств или недополучает их.
Закон «О закупках» даёт полномочия контролировать бюджетные средства, а также позволяет регламентировать и планировать закупки. Причём делать это через аукционы по оптимальной цене. Законом предусмотрен прозрачный и понятный регламент, который расписывает права и обязанности как заказчиков, так и потенциальных поставщиков товаров, услуг.
Руководству УБЭПиК поручаю организовать тесное взаимодействие с должностными лицами Министерства экономического развития, совместно с которыми проработать вопрос по совершенствованию информационной системы в сфере закупок, а также вопрос повышения эффективности контроля исполнения законодательства о государственных закупках.
Второе.
УБЭПиК совместно с руководством Управления ГАИ необходимо организовать проведение рейдовых мероприятий по выявлению лиц, занимающихся транспортными пассажирскими перевозками без лицензии.
Те, кто осуществляет перевозки без лицензии, естественно, создают недобросовестную конкуренцию легальным перевозчикам. Получение разрешения на перевозку пассажиров предусматривает соблюдение определённых требований как к транспортному средству, так и к лицу, осуществляющему эти перевозки. А это, в первую очередь, безопасность пассажиров, за которую отвечает водитель транспортного средства».
В прошлом году в рамках Стратегии развития Приднестровья Указом Главы государства утверждён Общереспубликанский план противодействия коррупции до 2023 года. Он послужил основой принятия в МВД ведомственного плана, в который включены:
• мероприятия общего и правового характера; • меры, направленные на изучение причин коррупции; • меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции.
Эти мероприятия находятся на особом контроле.
Зафиксированы крайне негативные факты. В декабре прошлого года сотрудниками Управления собственной безопасности МВД были проведены мероприятия по документированию противоправных действий со стороны сотрудников столичного МРЭО. Они выражались в незаконном изготовлении и выдаче водительских удостоверений, а также выдаче свидетельств о регистрации транспортных средств. В отношении семи сотрудников возбуждены уголовные дела.
Такое положение дел является неприемлемым в системе МВД. Это принципиальная позиция ведомства. С проявлениями коррупции во всех её видах тут борются и принимают все возможные меры по её искоренению.11-1
В связи с выявленными противозаконными фактами, сформирована внутриведомственная комиссия, которая проводит проверку деятельности всех регистрационно-экзаменационных отделений Управления ГАИ.
В целом, в течение прошлого года возбуждено 41 уголовное дело за совершение преступлений, в том числе и должностных, в отношении 36 сотрудников МВД. Годом ранее было 40 уголовных дел. По отрицательным мотивам в 2021-м было уволено 46 сотрудников. Это практически вдвое больше, чем годом ранее. Вопросы соблюдения служебной дисциплины и законности на особом контроле министра внутренних дел.
Улучшение условий службы и жилищный вопрос
Ведущая роль в обеспечении правопорядка принадлежит непосредственно участковым инспекторам. Их работа доступна для наблюдения и оценки населения, поэтому именно они во многом определяют престиж МВД. Он, в свою очередь, зависит и от состояния служебных помещений опорных пунктов милиции.
По Поручению Главнокомандующего был разработан План по текущему и капитальному ремонту служебных помещений опорных пунктов охраны правопорядка по всем территориальным ОВД. Для согласования и изыскания источников финансирования он был направлен в адрес всех глав государственных администраций городов и районов республики.
Самый большой комплекс работ был проведён в опорных пунктах милиции в Слободзейском районе. Там планировался ремонт 10 опорных пунктов. В полном объёме работы15 проведены на семи, один из которых – в селе Ближний Хутор – территориально относится к столичной милиции. В текущем году в муниципальную программу по Слободзейскому району войдут ремонтные работы кабинетов участковых инспекторов в сёлах Незавертайловка, Коротное, а также в селе Суклея, где опорный пункт милиции также территориально относится к УВД г. Тирасполь.
В столице после ремонта возобновил работу опорный пункт милиции на улице Текстильщиков.
По остальным районам республики – Григориопольскому, Дубоссарскому, Рыбницкому и Каменскому – ремонтные работы в опорных пунктах не проводились ввиду отсутствия дополнительных лимитов денежных средств на данные расходы. Рассчитывается, что в текущем году ситуация изменится и определённая часть работ по ремонту помещений опорных пунктов милиции будет проведена и в этих районах республики.
Кроме помощи милиции, все главы госадминистраций оказывали содействие территориальным подразделениям ГУпЧС в улучшении материальной базы. Практически везде были закуплены плавсредства – резиновые лодки с мотором. Приобреталось необходимое спасательное имущество: круги и жилеты, ограничительные буи и другое оборудование. Оказывалась помощь в приобретении оргтехники и канцтоваров. Главой города Бендеры для сотрудников ГУпЧС был выделен служебный автотранспорт повышенной проходимости «Нива». Общая сумма оказанной помощи территориальным подразделениям ГУпЧС составила свыше 360 тысяч рублей.
20Большим подспорьем для деятельности Департамента судебных экспертиз МВД стало построенное по программе Фонда капитальных вложений современное функциональное здание на территории Республиканской клинической больницы. Оно состоит из двух корпусов – отделения патологоанатомии и судебно-медицинской экспертизы.
Старое здание, построенное ещё в середине прошлого века, было уже совсем непригодным и не подлежало реконструкции. В новом здании расположено 40 служебных помещений, в том числе секционные залы и гистологическая лаборатория. Установлена современная система приточно-вытяжной вентиляции, необходимая для проведения работ специалистами. Строительство было начато в 2018 году, а общая стоимость проекта составила порядка 25 миллионов рублей.
Что касается квартирного вопроса. В марте прошлого года на улице Кишинёвской в городе Бендеры был сдан в эксплуатацию новый многоквартирный дом. Он стал 11-м жилищным объектом МВД. Реализовать программу «Доступное жильё» удалось благодаря поддержке Президента Приднестровской Молдавской Республики.
В конце прошлого года в столице, в районе НИИ, начато строительство первого в Приднестровье коттеджного посёлка для бюджетников: сотрудников МВД и работников здравоохранения. Планируется возвести целый комплекс жилых домов с квартирами улучшенной планировки. Сдача объекта предполагается в 2023 году.
«Проведение этих и других мероприятий по улучшению бытовых условий и условий несения службы всегда будут приоритетными», – отметил Виталий Нягу.
Ситуация на дорогах и «Безопасный город»
Важнейшим направлением остается реализация государственной политики в области безопасности дорожного движения. Продолжены мероприятия по одноимённой Стратегии, ранее утверждённой по инициативе МВД. Комплекс организационных и технических мер, направленны на повышение уровня безопасности на дорогах.
Несмотря на принимаемые усилия, статистика ДТП ухудшилась. В прошлом году зарегистрировано 135 аварий, при которых пострадали люди. Это на 13 больше, чем в 2020-м.
В ДТП погибло 18 человек (годом раньше – 14); травмы получили – 170 (это на 39 больше, чем в 2020 году).
Из общего количества 117 дорожно-транспортных происшествий произошли по вине водителей, 11 – из-за нарушений ПДД пешеходами, ещё 7 – из-за несоблюдения правил велосипедистами.
В числе пострадавших в авариях – 23 несовершеннолетних. В одном ДТП, имевшем большой общественный резонанс, погиб двухмесячный ребёнок. Это произошло 30 мая в селе Карагаш. Экспертиза показала, что водитель был пьян. Кроме того, незадолго до этого ДТП он привлекался к ответственности за употребление наркотических средств. В конце года суд приговорил обвиняемого к длительному тюремному заключению.
Сразу после этой трагедии Глава государства поднял вопрос о необходимости ужесточить законодательство в отношении тех лиц, кто управляет транспортным средством в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. Этот вопрос был проработан, после чего правки были внесены в Кодекс об административных правонарушениях и в Закон «О безопасности дорожного движения».
Теперь, если водитель привлекается к админответственности за потребление наркотических средств, кроме привлечения к ответственности за это противоправное деяние, к нему должно применяться дополнительное наказание – изъятие на определённый срок водительского удостоверения.
Министр внутренних дел ПМР Виталий Нягу: «Для исполнения этой нормы законодательства поручаю заместителю министра – начальнику криминальной милиции совместно с руководством Управления ГАИ осуществить проверку лиц, состоящих на учёте категории «наркоман», на предмет наличия у них водительского удостоверения.
В отношении таких граждан необходимо направить материалы в суд для принятия решения о лишении их прав управления транспортными средствами. Механизм этой работы необходимо заранее обсудить с руководством Верховного суда. Недопустимо, чтобы лица, употребляющие наркотики, имели возможность управлять транспортом. В том числе это касается и претендентов на получение водительских прав».
12Сотрудниками подразделений ГАИ в 2021 году выявлено свыше 70 тысяч нарушений правил дорожного движения, задержано 900 водителей за управление автотранспортом в состоянии опьянения, в том числе 68 – в состоянии наркотического опьянения.
К уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения привлечено 85 лиц.
«Руководству Управления ГАИ в этой части необходимо действовать жёстко. Не должно быть никаких снисхождений и никакой пощады к тем, кто пьяным садится за руль.
Кроме этого, учитывая имеющийся рост ДТП и количества пострадавших, необходимо принять все возможные меры для изменения ситуации на дорогах. Важно уделять внимание всем факторам, приводящим к авариям: состоянию дорог и автотранспорта, дорожных знаков и разметки. Контроль над дисциплиной на дорогах необходимо ужесточить. Нужно повышать уровень безопасности людей, работать на упреждение, заниматься профилактикой ДТП», – отметил Виталий Нягу.
С нарушителями ПДД помогает бороться система «Безопасный город». Её функция больше профилактическая, чем карательная. Помочь разобраться в спорной ситуации на24 дороге, сократить время прибытия экипажа на место аварии, снизить количество нарушений ПДД. При помощи объективов видеокамер обеспечивается порядок на улицах городов.
Несмотря на снижение лимитов бюджетных средств, нам удалось существенно расширить возможности системы. В рамках сметы расходов Фонда капитальных вложений прошлого года первоначально на приобретение оборудования системы «Безопасный город» было утверждено финансирование на сумму 1 миллион рублей. В середине года эти лимиты были уменьшены на 421 тысячу. В пределах утверждённых расходов по основной смете МВД на цели развития системы «Безопасный город» приобретены товары и оказаны услуги на сумму более 1 миллиона 200 тысяч рублей. Таким образом, удалось исполнить запланированное.
В прошлом году в систему видеонаблюдения территориальных ОВД дополнительно включено 106 видеокамер. В настоящее время в единую республиканскую сеть системы видеофиксации «Безопасный город» подключено 525 камер.
Министр внутренних дел ПМР Виталий Нягу: «Для того чтобы нарастить этот потенциал, руководству Контрольно-правового управления и Департаменту связи поручаю провести мероприятия, направленные на реализацию механизма государственно-частного партнёрства при обслуживании и использовании системы «Безопасный город».
Необходимо разработать и утвердить Концепцию дальнейшего построения и развития системы. На повестке дня повышение эффективности использования сегментов системы, причём не только в области фиксации правонарушений. Это все аспекты, связанные с обеспечением безопасности граждан, а это превыше всего».
Главное управление по чрезвычайным ситуациям
Значительный объём работы в прошлом году проведён Главным управлением по чрезвычайным ситуациям. Личным составом данного подразделения было осуществлено свыше 1 100 выездов с целью ликвидации последствий пожаров, возгораний, различных аварий, чрезвычайных ситуаций, оказания помощи гражданам.
За прошлый год снизилось количество пожаров – с 325 до 255. В результате возгораний погибло 25 человек. Это на 12 меньше, чем в 2020-м.
В ходе ликвидации пожаров огнеборцы спасли 10 граждан, уберегли материальных ценностей на сумму свыше 22 миллионов 100 тысяч рублей.
В период купального сезона – с середины мая до конца сентября – спасатели ежедневно заступали на службу на 10 пляжах республики. Дополнительно милицейские патрули31 несли дежурства вдоль береговой линии Днестра – там, где наиболее часто ранее происходили несчастные случаи на воде. Отдыхающим на этих участках была обеспечена максимальная безопасность. Спасены 3 человека, в их числе 1 ребёнок.
К сожалению, трагедий в других местах избежать не удалось. Во время купального сезона в водоёмах республики утонул 21 человек (в 2020-м – 14). В числе погибших – трое несовершеннолетних. Практически все несчастные случаи произошли в необорудованных для купания местах. Причина 12 трагедий – это употребление спиртного.
В 2021-м в ГУпЧС работали над повышением профессиональной подготовки, совершенствованием системы гражданской обороны и укреплением материально-технической базы.
Неоднократно проводились профилактические мероприятия и тренировки по предупреждению и недопущению возникновения несчастных случаев на пожарах и на водных объектах.
Организовано и проведено четыре заседания Государственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
С 1 января текущего года вступили в силу согласованные в установленном порядке с Министерством юстиции Правила пожарной безопасности. Главная цель – повысить уровень пожарной безопасности в республике. Нормы ранее действовавших (с 2007 года) Правил частично устарели и требовали корректировки.
В текущем году руководство ГУпЧС продолжит работу по совершенствованию механизмов информирования населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях.
Важной составляющей этого может стать Центр управления в кризисных ситуациях на базе ГУпЧС. Аналогичные Центры успешно функционируют в России и в Европейских странах.
На его создание необходимо предусмотреть значительные средства – порядка 11 с половиной миллионов рублей согласно уже разработанному проекту. Тем не менее данный Центр востребован, поскольку это имеет важное значение для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и в конечном итоге для сохранения здоровья и жизни граждан, культурных и материальных ценностей.
Также в 2022 году руководство ГУпЧС уделит внимание подготовке должностных лиц органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления и организаций к выполнению мероприятий по гражданской обороне. Это касается всех нештатных ситуаций, связанных с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера.
«Все должностные лица, которые могут быть задействованы в ликвидации ЧС, должны чётко понимать, что и в каких ситуациях они обязаны сделать. Какую помощь они смогут оказать гражданам. А угроз, как мы видим, много: начиная с природных явлений и заканчивая техногенными авариями и пандемией», – подчеркнул министр внутренних дел Виталий Нягу.
Межведомственное взаимодействие
В начале прошлого года на Коллегии Министерства внутренних дел и Коллегии Прокуратуры обсуждался вопрос о необходимости усилить контроль над качеством расследования уголовных дел подразделениями дознания органов внутренних дел с целью снижения общего количества уголовных дел, направленных на дополнительное расследование.
Это направление МВД взяло на повседневный контроль. По всем фактам возвращённых Прокуратурой на допрасследование уголовных дел проводятся служебные проверки. Их цель – установление и устранение причин и условий нарушений требований норм УПК, повлёкших возвращение дел.
На постоянной основе проводятся занятия с личным составом специализированных подразделений дознания (СПД), в ходе которых доводятся актуальные темы и проблемные вопросы, возникающие в их повседневной деятельности.
В ходе осуществления проверок по возвращённым делам установлена полная обоснованность принятия таких решений территориальными прокурорами.
В прошлом году в производстве сотрудников СПД находилась 1043 уголовных дела. Это на 209 меньше, чем годом ранее. Для производства дополнительного расследования в территориальные ОВД поступило 38 дел (в 2020-м – 39). Бо́льшая их часть (22) возвращена в Рыбницкий ОВД.
В сентябре 2021 года в Рыбнице состоялось координационное совещание с участием руководства прокуратуры района, начальника милиции, сотрудников дознания и должностных лиц аппарата МВД. На нём анализировали причины роста за последние два года количества дел, возвращённых на допрасследование. Основной источник проблемы – нарушения уголовно-процессуального законодательства сотрудниками дознания. Руководству Управления милиции общественной безопасности поручено продолжить контрольные функции по недопущению таких фактов.
Одно из направлений, по которому МВД в 2021-м также работало с Прокуратурой и другими правоохранительными ведомствами, касалось назначения и проведения экспертиз.
Эта тема всегда являлась животрепещущей. Правоохранительным и судебным органам сложно определиться по факту совершённого правонарушения без познаний в области судебной медицины, психиатрии, наркологии. В первой половине прошлого года сложилась ситуация, когда в экспертных отделах накопилось большое количество экспертиз. В середине июля состоялось межведомственное совещание, по итогам которого определено, что основными причинами, способствующими длительным срокам проведения экспертиз, являются как дефицит профильных специалистов, так и недостатки в организации взаимодействия и контроля при назначении, проведении, предоставлении результатов экспертиз. Прокуратурой было обращено внимание на факты несвоевременного назначения экспертизы следователями, в то время как необходимость её назначения прослеживается уже в начале следствия.
Было указано на недостатки механизма уведомления следователя об окончании экспертизы и получении заключения. Очевидно, что все указанные обстоятельства в итоге влекут за собой необоснованное увеличение сроков следствия и содержания лиц под стражей. Кроме этого, были обозначены существенные претензии к качеству постановлений о назначении экспертизы в части формулировки поставленных вопросов. Отмечены иные проблемные моменты.
По дефициту специалистов Департамента судебных экспертиз в кратчайшие сроки решить проблему в полном объёме будет затруднительно. Однако частично она решается за счёт трудоустройства выпускников медицинского факультета госуниверситета. Примеры тому есть.
По остальным вопросам, связанным с возможным необоснованным затягиванием сроков производства экспертиз либо с несвоевременным уведомлением лиц, её инициировавших, в МВД были приняты меры.
Работа отдела сложных судебно-медицинских экспертиз перестроена. Это позволило в разы увеличить возможность проведения специальных исследований. Установлены конкретные сжатые сроки извещения должностных лиц о проведённых экспертизах.
Во всех подразделениях МВД, где сотрудники наделены функциями проведения дознания, назначены ответственные руководители по контролю над соблюдением требований УПК при назначении экспертиз. Данная работа находится на постоянном контроле руководства МВД.
Кадровый вопрос
На 1 января текущего года укомплектованность подразделений МВД составила почти 74%. За год она снизилась на 5%.
В настоящее время среди всех подразделений самая низкая укомплектованность личного состава – в Управлении уголовного розыска (48%), Управлении вневедомственной охраны (64%) и в УБЭПиК (66%).
По территориальным ОВД самая низкая укомплектованность в УВД города Бендеры (63%).
Заместителю министра по работе с личным составом поручено взять под контроль мероприятия, направленные на повышение эффективности системы подбора, расстановки и перемещения кадров. Особое внимание уделить уровню профессиональной подготовки, повышению уровня исполнительской дисциплины, ужесточению требовательности со стороны руководителей в отношении подчинённого личного состава.
Тираспольский юридический институт продолжает быть приоритетным образовательным учреждением для подготовки будущих сотрудников милиции.
Выпуск прошлого года составил 67 курсантов, из которых 7 закончили обучение с отличием.
В настоящее время в вузе обучается 115 слушателей, 215 студентов заочной, 131 студент очной формы обучения, а также 296 курсантов.
Восемь учащихся ТЮИ в сентябре прошлого года удостоены специальной государственной стипендии Президента Приднестровской Молдавской Республики. Некоторые из них – повторно.
Курсанты вуза выступают на международных чемпионатах по боксу, кикбоксингу, борьбе дзюдо, самбо и становятся призёрами соревнований.
Учитывая необходимость организации дистанционного учебного процесса, в 2021 году для нужд института было дополнительно приобретено 15 компьютеров, 30 веб-камер и иное оборудование. Преподавательским составом учебного заведения разработаны электронные учебно-методические комплексы дисциплин, которые являются основой дистанционного обучения.
Госуслуги и современные технологии
Министерство внутренних дел заинтересовано в улучшении своего имиджа по одному из приоритетных направлений работы – это повышение доступности и качества государственных услуг. По линии МВД они относятся к числу наиболее востребованных. Даже в условиях карантинных мер не был прекращён приём обращений от граждан. Растёт доля заявлений, поданных в электронном виде.
В прошлом году паспортные подразделения перешли на предварительную запись по всем видам государственных услуг. На этом этапе граждане получают предварительную консультацию о перечне необходимых документов и информацию о сроках предоставления услуги. Это позволяет им спланировать и выбрать удобное для приёма время.
Также в прошлом году гражданам республики предоставлена возможность получить или обменять свой главный документ в любом паспортном подразделении МВД без обращения в паспортное отделение по месту жительства.pasport pmr
В 2021-м прорабатывался вопрос дальнейшего развития системы паспортизации. Внедрение и использование документа нового поколения – пластикового паспорта – позволит минимизировать бумажный документооборот. Образец пластикового удостоверения личности готов. Оборудование для их изготовления приобретено.
В конце прошлого года в Верховный Совет направлены проекты изменений и дополнений в действующие законодательные акты, которые потребуется внести при введении нового образца документа.
Госуслуги гражданам предоставляет также Управление вневедомственной охраны, на которое в системе МВД возложен и другой большой спектр задач.
В прошлом году Управлением была реализована программа Правительства по оснащению автоматической пожарной сигнализацией 23 объектов согласно ранее утверждённому их перечню. В настоящее время проводится работа по техническому обслуживанию установленных средств сигнализаций в рамках заключённых договоров.
Проведена модернизация современного пультового оборудования. Внедрение новых технологий позволило на четверть сократить количество ложных срабатываний средств сигнализации.
Активно используется внедрённый новый вид государственных охранных услуг – виртуальная тревожная кнопка – с помощью мобильного приложения.
Все служебные автомобили экипажей групп задержания оборудованы планшетами, на которые поступает сигнал тревоги и при помощи которого сотрудники, направляясь на место происшествия, сразу имеют возможность просмотреть предварительную информацию об охраняемом объекте: его расположение, фотографии и другие особенности.
Борьба с пандемией
В минувшем году МВД продолжило деятельность по борьбе с распространением новой вирусной инфекции.
В соответствии с Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения инфекции, в прошлом году на республиканском уровне проведено 67 заседаний. По их итогам отдано свыше 600 поручений.
Это не считая той работы, которая отдельно проводилась всеми задействованными в мероприятиях министерствами и ведомствами. Большая работа проведена государственными администрациями городов и районов республики в рамках заседаний территориальных штабов.
В мероприятиях по борьбе с вирусной инфекцией в прошлом году в среднем ежесуточно было задействовано порядка 190 сотрудников милиции. Ими по месту жительства осуществлено свыше 108 тысяч проверок граждан, находившихся в самоизоляции.
Совместно с представителями территориальных центров гигиены осуществлено около 234 тысяч проверок объектов торговли и иных учреждений по соблюдению ими предписанных карантинных мер. По результатам выявлено почти 4 с половиной тысячи нарушений.
Проведено свыше 2 100 проверок лечебных учреждений, где выявлено 15 нарушений установленных санитарных норм.
Еженедельно созданными комиссиями проводятся проверки всех госпиталей: их пациенты опрашиваются по условиям пребывания в лечебном заведении и лечению. Также еженедельно данная информация доводится в рамках проведения заседаний республиканского Оперштаба.
Министр внутренних дел ПМР Виталий Нягу: «К сожалению, с началом года у нас, как и в соседних государствах, произошёл рост заболеваемости. Мы были готовы к такому развитию ситуации. За прошедшие почти два года борьбы с пандемией нами накоплен большой опыт». mvdpmr.org