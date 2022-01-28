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В Молдове повысили тариф на природный газ

В Молдове повысили тариф на природный газ

Национальное агентство по регулированию в энергетике в РМ (НАРЭ) утвердило повышение тарифа на природный газ для конечных потребителей.
Повышение тарифа будет применяться начиная с 1 января 2022 года.

С учетом НДС стоимость одного кубометра природного газа для потребителей составит 15,18 лея, сообщает sputnik.md.

Так, в НАРЭ утвердили следующие тарифы:

в точках входа в газотранспортные сети –11 612 леев за тысячу кубометров;

в точках выхода из сетей передачи природного газа – 11 919 леев за тысячу кубометров;

в точках выхода из распределительных сетей природного газа высокого давления – 12 132 лея за тысячу кубометров;

на точках выхода из распределительных сетей природного газа среднего давления – 12 450 леев за тысячу кубометров;

в точках выхода из распределительных сетей природного газа низкого давления – 14 060 леев за тысячу кубометров.

Решение о повышении тарифов компания "Молдовагаз" объясняет значительным повышением закупочных цен на природный газ. В "Молдовагазе" уточняют, что решение находится в строгом соответствии с законодательством, оно позволит целиком покрыть стоимость закупки газа и, таким образом, обеспечить выполнение контрактных платежных обязательств перед поставщиком.

Ранее премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица сообщила, что правительство продолжит программу выделения компенсации населению по счетам за газ. Кабмин будет по-прежнему компенсировать часть суммы за потребление первых 150 кубов газа.

"Мы продолжим использовать тот же механизм, согласно которому первые 50 кубометров будут стоить потребителям по 6,8 лея за куб, а последующие 100 – 7,9 лея. Таким образом будут компенсированы первые 150 кубометров", – пояснила Гаврилица.

Контракт с "Газпромом"

Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.

Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.

"Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ. В "Молдовагаз" поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года.

Проблемы с оплатой

Впервые проблемы с оплатой текущего потребления начались у Молдовы еще осенью 2021 года. В конце ноября "Газпром" уведомил республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит платеж.

Тогда обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров.

В результате правительством были приняты экстренные меры по выделению финансовых средств, а "Газпром", в свою очередь, согласился не прекращать поставки.

Уже в декабре "Молдовагаз" обратился к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства с поставщиком – оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря текущего года.
sputnik.md
  • Вчера, 18:35
  • DTV
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