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Зеленский ответил на приглашение Лаврова

Зеленский ответил на приглашение Лаврова

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на приглашение главы МИД России Сергея Лаврова посетить страну для переговоров по двусторонним отношениям, но не по Донбассу.

"Министр иностранных дел России говорит, что если президент Украины хочет договариваться, то пусть приезжает в Санкт-Петербург, Москву или Сочи. Во-первых, почему такой посыл? И говорит, что мы не можем обсуждать вопрос Донбасса, это вопрос "внутренний". Зачем приглашать человека в таком формате? Чтобы этот человек не согласился? Зачем об этом говорить. Ты же мужчина, взрослый человек, с опытом большим. Нечем заняться? Зачем ты предлагаешь то, что не даст никакого результата? Значит, тебе все равно", - сказал Зеленский на брифинге в пятницу, 28 января, передает korrespondent.net.

По его словам, приглашение Лаврова "это тупо цинизм, high level".

"Как я могу не говорить о Донбассе? Весь мир говорит о Донбассе, а мне, президенту Украину, все равно, что происходит на моих границах или на контактной линии? И как ты мне такое предлагаешь? Для чего? А я хочу встречаться, не боюсь никакого формата, мне все равно, я готов. Зачем меня приглашать в Сочи? Чтобы я на лыжах катался? О чем мы вообще говорим?...Хорошо, давайте встретимся в Одессе, покупаемся в море. Люди не понимают ценность жизни, вот и все", - добавил Зеленский.

Украинский президент считает, что не обязательно выносить на переговоры с президентом РФ сразу все вопросы, а можно начать с обмена пленными.

Вместе с тем Зеленский признал, что Москве и Киеву нужно договариваться.

Ранее в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин готов обсуждать с Зеленским двусторонние отношения, но общаться с ним в качестве стороны конфликта на Донбассе не будет.
korrespondent.net
  • Вчера, 18:47
  • DTV
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