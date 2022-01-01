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Россия расширит список представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну

Россия расширит список представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну

Запрет на въезд в страну коснется руководителей европейских ЧВК и представителей властей, персонально ответственных за антироссийскую политику
Москва на основе принципа взаимности и паритетности приняла решение о расширении ответного списка представителей ЕС, которым запрещен въезд в Россию. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"Российская Федерация неоднократно предостерегала сторону ЕС от использования нелегитимного в международно-правовом отношении инструментария односторонних ограничений. В связи с принятыми ЕС решениями Москва открыто заявляла, что оставляет за собой право на ответные действия. В связи с этим российская сторона, руководствуясь принципом взаимности и паритетности, приняла решение о расширении ответного списка представителей стран - членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации", - указали в министерстве, передает ТАСС.

Как рассказали в дипведомстве, в черный список вошли руководители европейских ЧВК, действующие в различных регионах мира, а также представители силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти ряда стран - членов ЕС, несущих персональную ответственность за продвижение антироссийской политики и "насаждение" мер, ущемляющих законные права русскоязычных жителей и СМИ. "Нота МИД России, информирующая о данном шаге, направлена в представительство Европейского союза в России в установленном порядке", - добавили на Смоленской площади.

Деструктивная политика
В министерстве подчеркнули, что ЕС продолжает "неправомерную, деструктивную и бессмысленную политику односторонних ограничений в отношении России". "На регулярной основе в Брюсселе штампуются дискриминационные решения, произвольно ограничивающие в правах соотечественников и российские организации. Основанием для их принятия уже традиционно выступают бездоказательные, а порой и откровенно абсурдные обвинения", - констатировали в МИД.

Как обратили внимание в МИД, в ЕС инкриминировали ряду представителей российских судебных и правоохранительных органов содействие "насаждению российского законодательства" в Крыму и Севастополе. "Иными словами, вновь продемонстрирована неспособность признать необратимость сделанного крымчанами в марте 2014 года свободного выбора в пользу воссоединения со своей Родиной", - заявили в дипведомстве.

При этом в Москве отметили, что Евросоюз со своей стороны продолжает "насаждать" повсюду нормы еэсовского законодательства, примеряя на себя роль "нормативной сверхдержавы". "Видимо, им следует быть готовым к встречным мерам со стороны тех сил в международном сообществе, которые живут по нормам международного права на основе Устава ООН", - предупредили в МИД РФ.

"Предлагаем Брюсселю прислушаться к все более активно звучащим голосам здравомыслящих европейцев, призывающих отказаться от подрывающей международное право и заведомо тупиковой санкционной политики в отношении России и ее союзников. Это - важная предпосылка к восстановлению стабильности и безопасности на евроатлантическом пространстве, а также к нормализации климата международных отношений", - резюмировали в министерстве.
tass.ru
  • Вчера, 18:49
  • DTV
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