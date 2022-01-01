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Опубликован мировой рейтинг армий. Какие позиции заняла Молдова, Украина и Россия

Опубликован мировой рейтинг армий. Какие позиции заняла Молдова, Украина и Россия

Портал Global Firepower составляет рейтинг боевой мощи армий мира с 2006 года. В список входит 140 государств.

При составлении рейтинга Global Firepower Index 2022 учитывали такие показатели: численность армии, логистические возможности, топливные ресурсы, финансовые возможности, расходы на оборону и географическое положение.

Первое место в рейтинге досталось США, на втором расположилась Россия. Далее следуют армии Китая, Индии, Японии, Южной Кореи, Франции, Великобритании, Пакистана и Бразилии. Последние три строчки рейтинга достались Сомали (138), Косово (139) и Бутану (140).

Армию Молдовы поместили на 104 место. В рейтинге отмечается, что в стране могут нести военную службу 1,9 млн человек. Сейчас военный контингент оценивается в 19 тыс. человек. По подсчетам составителей рейтинга, у молдавской армии 10 танков, 381 бронемашина, девять самоходных артиллерийских установок, 69 несамоходных установок и 25 ракетных установок.

Армия соседней Украины оказалась на 22 месте рейтинга, а армия Румынии — на 38 месте.
Опубликован мировой рейтинг армий. Какие позиции заняла Молдова, Украина и Россия
Опубликован мировой рейтинг армий. Какие позиции заняла Молдова, Украина и Россия
Опубликован мировой рейтинг армий. Какие позиции заняла Молдова, Украина и Россия
Опубликован мировой рейтинг армий. Какие позиции заняла Молдова, Украина и Россия
Опубликован мировой рейтинг армий. Какие позиции заняла Молдова, Украина и Россия
Опубликован мировой рейтинг армий. Какие позиции заняла Молдова, Украина и Россия
Опубликован мировой рейтинг армий. Какие позиции заняла Молдова, Украина и Россия
Опубликован мировой рейтинг армий. Какие позиции заняла Молдова, Украина и Россия
Опубликован мировой рейтинг армий. Какие позиции заняла Молдова, Украина и Россия
Опубликован мировой рейтинг армий. Какие позиции заняла Молдова, Украина и Россия
Опубликован мировой рейтинг армий. Какие позиции заняла Молдова, Украина и Россия
globalfirepower.com
  • Вчера, 19:30
  • DTV
  • Просмотров: 113
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